Стала известна программа спектаклей «Амурской осени»

В конкурсе антрепризы фестиваля этого года будет представлено 13 спектаклей. Семь из них пройдут на сцене Общественно-культурного центра, пять — на сцене Амурской областной филармонии, один состоится в Амурском областном театре драмы. Билеты можно приобрести в кассах.

XVII фестиваль кино и театра «Амурская осень» стартует 14 сентября торжественной церемонией открытия. Показы спектаклей продлятся ежедневно с 15 по 21 сентября. Постановки будут идти в разное время, чтобы жюри смогло посмотреть всю программу.

Восемь из тринадцати спектаклей — комедии. Как, например, «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым, «Тайны королевской кухни» с Любовью Толкалиной, «Ну и фрукт ты!» с Андреем Ургантом, «Босиком по парку, или…» с Екатериной Волковой, «Загадочный уикенд» с Романом Мадяновым, «Срочно выйду замуж» с Михаилом Башкатовым, «Однажды в Италии» с Владом Канопкой, «Авантюристы поневоле» с Павлом Прилучным.

Есть в программе красивый мюзикл — «Лабиринты сна», который рекомендован для семейного просмотра. Это красочная сказка по «Алисе в Стране Чудес».

Припасли организаторы и спектакли, которые дают возможность поразмышлять. Это «Идеальный свидетель» с Юлией Такшиной, «Случайное танго» с Дмитрием Миллером, «Мужской аромат. Оркестр» с Даниилом Страховым.

Особняком стоит спектакль латвийских актеров Арниса Лицитиса и Мартиньша Вилсонса. В 2013 году они показывали «Ежика в тумане», сейчас привезли новую постановку в похожем, необычном жанре. Это «Клёв».

Амурчане могут приобрести билеты на спектакли как в бумажном виде, так ив электронном на сайтах ОКЦ и областной филармонии. Активнее всего билеты продаются на спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым и «Мужской аромат. Оркестр» с Даниилом Страховым. Ценовая политика остается на уровне прошлого года — от 500 до 2 500 рублей.

Полная программа антрепризных спектаклей со всеми анонсами размещена в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.