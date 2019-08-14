Девы, запаситесь выдержкой, Весы, вас проверит сама судьба: астрологический прогноз на 14 августа

Восход Солнца: 05:16

Заход Солнца: 19:52

Солнце в Льве.

Овен. Благоприятный день для обращения в учреждения или общественные организации. Жизненный потенциал постепенно повышается. Вероятны удачи, подъем сил, возможность располагать к себе окружающих. Удовольствие сулит любимое дело или увлечение.

Телец. День благоприятен для контактов. Возобновите прерванные отношения и наладьте испорченные. Вас могут посетить любопытные идеи, смело воплощайте их в жизнь, рискуйте. Планируйте отпуск, путешествия, отдых. Отношения с близким человеком сложатся гармонично. Вы будете спокойны, счастливы и довольны друг другом.

Близнецы. Противоречивый день, требующий осмысления поставленных целей и постижения наук. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями — вероятные проблемы произойдут именно из-за них. Избегайте стремления во всем главенствовать — нежелание работать в коллективе создаст много проблем.

Рак. День отмечен возрастанием духовных, творческих и сексуальных возможностей. Благоприятный день для заключения брака или зачатия. Супружеская жизнь принесет радость многим из вас. Окончание любого дела будет результативным, принесет почет, уважение, укрепление авторитета.

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Лев. Вероятно небольшое ухудшение самочувствия. Не исключено, что проблемы в личной жизни побудят к решительным действиям. Проявляйте сдержанность — вероятный конфликт разрешится не в вашу пользу. Продемонстрировав свойственную вам тактичность, вы сможете добиться желаемого.

Дева. Сегодня проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы.

Весы. Судьба проверяет вашу верность жизненным принципам и крепость характера. Не исключено, что проявление организаторских способностей, душевной широты, стремления к покровительству будут оборачиваться против вас. На работе возможны ошибки или замечания руководства, а любая коммерческая деятельность принесет убытки.

Скорпион. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако реально оценивайте свои возможности и обдумывайте предстоящие действия. Не пытайтесь идти кривыми тропками: ваше честолюбие и активность помогут достичь вершин успеха, используя честные средства. Распределите приоритеты, найдите союзников, и вас ждет удача.

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Стрелец. Хороший день для принятия ответственных решений и активных действий в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Следует обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения или новые знакомства и использовать их с максимальной выгодой для себя.

Козерог. Сегодня может возникнуть необходимость непредвиденных крупных финансовых затрат. Возможно, что события развернутся не так, как вам хотелось. Звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, стараться избегать ненужных контактов, споров, конфликтов. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности овладеть вами.

Водолей. Жизненный потенциал и эмоциональное состояние значительно улучшатся благодаря встрече с любимым человеком. Именно сейчас может начаться период, связанный с духовным ростом, определением приоритетов и умением правильно направлять свою энергию. Вас ждет интересное знакомство или неожиданная новость.

Рыбы. Критический день. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Коммерческая деятельность или рискованные финансовые операции принесут убытки. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной деятельности. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Астролог: Вальдемар Небоходцев