Как амурчане в Китае в кино снимались

Мечтаете стать актером, но не уверены, что в России у вас это выйдет? Уезжайте в Китай и начинайте покорять киностудии Поднебесной! И не думайте, что это только роли в массовке, можно получить второстепенные, пусть и трехминутные, но от них недалеко до главных! Главное – желание. В общем, мы пообщались с тремя амурчанами, которые знают не понаслышке о китайских съемочных площадках.

АЛЬБЕРА БОНДАРЦОВА

– Я снималась в сериале, который покажут в сентябре на известном китайском телеканале CCTV. Это были масштабные съемки в стиле 50-60-х годов, которые проходили в городе Яньтае. Участие принимало очень много иностранцев. Делать особо ничего не нужно было – мы просто выполняли действия, которые нам говорили: улыбались, ходили, танцевали. Если кто-то хорошо говорил на английском или китайских языках, то их задействовали еще в отдельных моментах.

Условия были некомфортные в том плане, что съемки происходили в октябре-ноябре, когда был холод. Он, конечно, не такой, как у нас в России, но мы находились в неотапливаемом ангаре. Сложность состояла в том, что съемки иногда длились по 12 часов и больше. Вроде особо ничего делать не нужно, но когда очень холодно, ты в некомфортной одежде, то хочется сильно есть и спать (смеется).

Не знаю, как в России, но в Китае находится такая подработка через Wechat (китайская соцсеть – Прим. ред.). В ней есть группы, связанные с работой, куда агенты скидывают объявление, что для съемок нужны иностранцы. Чаще всего агенты зарабатывают больше, чем сами работники. Мы получали за день съемок 500 юаней каждый, в то время как наш агент тоже получала каждый день 500, хотя ничего не делала, она просто нас нашла. И условия, которые должна была предоставить, например, бесплатный проезд, не предоставила. Иногда за съемки можно получать 700 юаней, но это если ты работаешь не через агента, а напрямую.

В целом отношение китайцев к нам было нормальное, ведь они привыкли работать на одной съемочной площадке с иностранцами. Не скажу, что относились прям очень-очень хорошо, так как многие иностранцы иногда вели себя по хамски. Но, в принципе, отношение было нормальное. А вообще, со знанием китайского или хотя бы идеальным английским произношением можно заполучить одну из главных ролей – китайцы любят вовлекать в съемки иностранцев.

ДЕНИС КОСТЕНКО

– В сентябре 2014 года я впервые познакомилcя с Шанхаем, сейчас здесь живу. Поехал просто так «на ура», не зная ни английского, ни китайского. Поступил в универ, но на пары не ходил, а искал, где подработать. Так появились в моей жизни массовки и маленькие роли. И это продолжалось 3 года. При этом всегда вел какую-то маленькую бесплатную секцию ОФП (общая физическая подготовка – Прим. ред.). И как-то так вышло, что со временем понял – нужно либо серьезно заниматься актерской деятельностью (мне это не особо нравится), либо искать что-то другое. По итогу сейчас активно двигаю спортивную деятельность.

Если говорить о съемках в целом, то, наверное, 80 % – это отрицательный опыт, но я не хочу жаловаться и не буду. А вот последние съемки отличались от всех предыдущих. Во-первых, меня нашел агент сам и написал: «Ты нам нужен». Во-вторых, по оплате предложили больше, чем я ожидал. Из-за того, что оплата была высокой, чувствовал, что от меня ожидают что-то похожее на голливудскую игру, но я не актер, поэтому учили уже на месте. В первый рабочий день приехал, мне поулыбались, одели в костюм, накрасили тоналкой и объяснили, в каком настроении должен быть мой персонаж, что делать. И каждый день направляли в съемках, сценарий никто не давал. Так прошли 3 съемочных дня. Было очень интересно. И от меня никто не требовал больше, чем я могу, словно поняли – вот это Денис из Благовещенска, он пытается сыграть принца.

Кормили прекрасно. Отношение со стороны ассистентов – тоже отличное. Захотел поесть – тебе заказали, оплатили и принесли. Устал – можешь отдохнуть, но я этого не делал. А вообще, с удовольствием работал бы так каждый день. В августе выйдет фильм. Ждем. Скоро семьей будем смотреть и угорать над моим трехминутным триумфом.

ЯНА ФЕРТИКОВА

– Это было в 2012 году. Я в том время пела с подругой в Райчихинском ансамбле «Карамельки». Летом мы попали с ней в делегацию из творческих и талантливых ребят, которых собирали со всей Амурской области, чтобы отправить в Китай – в городок, находящийся примерно в двух часах езды от Хэйхэ.

Изначально ехали туда, чтобы выступать, но наш руководитель сказал, что будем еще дополнительно сниматься в полнометражном фильме о войне Китая с Японией. Мы были в массовке. Съемки длились где-то три жарких дня. Нам выдавали одежду, сценическое оружие, и мы проводили на съемочной площадке по 4-5 часов. Бежали, когда говорили бежать, при определенных звуках падали. Делали это все с серьезными лицами, словно мы реально были на войне. Все 3 дня снимали одно и то же. Видимо, чтобы монтажер мог выбрать лучшие кадры.

Сами съемки проходили в лесу. Там были места, на которые нельзя было вставать или ложиться. То есть была яма, где мы лежали, а рядом – яма, затянутая большим полотном, на которое нельзя было вставать или ложиться. Это были типа бомбы. Они издавали громкий звук взрыва и создавали дым.

Китайцы к нам относились очень хорошо. Режиссер был дружелюбный… Он очень тактично объяснял все нашей переводчице. Не орал. Вот сейчас я вспоминаю весь процесс, и это реально было круто. Нам ничего не платили, но у нас вся поездка была бесплатной, в том числе проживание и питание. После съемок, я поняла, что быть актером – это большой труд. Если брать в пример наши съемки, то были тяжелая каска, оружие… Со всем этим нужно было бегать и прикладывать физические усилия. Но в целом было все очень классно. Когда вернулись в Россию, кураторы обещали прислать то ли сам фильм, то ли отрывок с нами, но по итогу связь с ними мы потеряли. Хотя мне было бы интересно посмотреть на готовый результат.