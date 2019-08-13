Белогорск намерен добиться передачи путепровода в федеральную собственность

Администрация Белогорска готовит апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче путепровода из муниципальной собственности в федеральную. Иск о передаче сооружения, расположенного над Транссибом и являющегося частью железнодорожной инфраструктуры, был подан в апреле текущего года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце июля суд вынес решение не в пользу муниципалитета, отказав в удовлетворении исковых требований к территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Амурской области.

В правовом управлении администрации отмечают, что в администрацию поступила мотивировочная часть решения. Один из основных доводов суда – спорное сооружение не относится к объектам имущества, подлежащим передаче в федеральную собственность согласно действующему законодательству. Являясь частью автомобильной дороги, он не внесен в перечень дорог федерального значения.

Отстаивая свою позицию, муниципалитет напомнил в суде, что путепровод включен в реестр муниципальной собственности на основании решения Амурского областного Совета народных депутатов еще в ноябре 1991 года. Ранее земельный участок, на котором расположен мост, находился в федеральной собственности.

«Однако путепровод в самом решении и приложениях к нему не значится. Согласие администрации Белогорска на принятие путепровода в муниципальную собственность отсутствует, нет акта приемки-передачи данного объекта, – говорит начальник правового управления Наталья Фахрудинова. – То есть, фактически путепровод городу никто не передавал. А город, между тем, несет расходы, связанные с его содержанием. При этом ОАО "РЖД" размещает высоковольтную контактную сеть на спорном путепроводе, что свидетельствует, об использовании данной организацией путепровода при осуществлении им своей хозяйственной деятельности. Однако суд посчитал, что представленные фотографии использования сложного инженерного сооружения над Транссибом, доказательством не являются и не принял их во внимание. Есть еще ряд моментов, с которыми администрация Белогорска не согласна. Поэтому свою позицию город будет отстаивать в следующей инстанции».

«Понятно, что дело о передаче путепровода из муниципальной собственности в федеральную для Дальнего Востока в новинку, но думаю, что администрация Белогорска идет в правильном направлении, – обозначил свою точку зрения глава Белогорска Станислав Мелюков. – За сооружения, которые обеспечивают работу железной дороги и находятся на земельном участке РЖД, должно отвечать либо РЖД либо государство».