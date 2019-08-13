В Амурской области инвесторам предоставляют землю без торгов

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в совещании под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Обсуждалось обеспечение земельными ресурсами инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

После мониторинга земель сельхозназначения, проведенного агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций, на территориях дальневосточных субъектов определены свободные земли. «Их необходимо вовлечь в оборот и найти инвесторов. Создана электронная карта свободных земель. Участие в совещании приняли представители минсельхоза, были озвучены предложения по внесению изменений в закон», – рассказал Василий Орлов.

В настоящее время в области реализуются девять инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пять из них приоритетные. Это строительство объектов животноводства, объектов по хранению растительного сырья и переработке сои, тепличного комплекса, которые обеспечены земельными ресурсами. В пользовании инвесторов находится 160 тысяч гектаров.

Юридическим лицам, реализующим масштабные инвестиционные проекты, законодательством предусмотрен льготный порядок предоставления земли. Земельные участки предоставляются без торгов, при условии соответствия проектов критериям, установленным на региональном уровне. Как сообщает правительство Амурской области, на территории Приамурья это включение проектов в перечень приоритетных инвестиционных проектов области, с объемом капитальных вложений не менее 150 миллионов рублей.

Кроме того, предусмотрена государственная поддержка инвесторам, реализующим приоритетные проекты в области животноводства. Она выражается в льготном предоставлении в собственность земельных участков по цене, составляющей 25 % кадастровой стоимости участка.

«Этим мы нацелены, прежде всего, на приоритетность развития в регионе подотраслей животноводства для обеспечения местного населения качественной продукцией по доступным ценам, а также для развития производства продукции животноводства», – прокомментировал Василий Орлов.

По поручению губернатора в Амурской области проводится работа по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Органы местного самоуправления уже обновили перечни свободных земельных участков, а также земельных участков, находящихся в аренде или в собственности и неиспользуемых по назначению.