«Доктор Ватсон» мечтает спеть ретро-хит на фестивале «Детство на Амуре»

Известные исполнители ретро-шлягеров 20-го века спели для амурчан отрывок из песни «Королева красоты» и выразили надежду в будущем приехать в Благовещенск на фестиваль «Детство на Амуре». Его участникам, российским и китайским, артисты пожелали успеха и дружбы. Видеобращение шоу-группы «Доктор Ватсон» прислал президент фестиваля, композитор Григорий Гладков.

Международный фестиваль «Детство на Амуре» проходит в шестой раз. В 2018 и 2019 годах мероприятие поддерживает Фонд президентских грантов России. Ребят ждут интересные встречи с артистами, мастер-классы от профессионалов и призы.

О «Детстве на Амуре» узнает все больше людей. Это касается не только обширной географии участников: Амурская область, Хабаровский и Приморский края, Сахалинская область, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Чита, Новосибирск, Республика Казахстан.

Как сообщает управление культуры администрации Благовещенска, все больше известных артистов высказывают желание приехать на фестиваль в столицу Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», свои видеообращения записали «российская королева блюза» Виктория Пьер-Мари, экс-солист поп-группы «Премьер-Министр» Жан Милимеров, лидер группы «Лицей» Анастасия Макаревич.

Заявки на участие в «Детстве на Амуре» принимаются на сайте фестиваля. Положения и контактная информация размещены на сайте городского управления культуры.