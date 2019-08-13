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13августа
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сегодня, 19:13 1

Вышестоящий суд смягчил наказание амурчанину, выбившему пакет героина

Вышестоящий суд смягчил наказание амурчанину, выбившему пакет героина
Фото: pixabay.com

В Свободном вступил в законную силу приговор суда в отношении 24-летнего местного жителя. В начале февраля текущего года он напал на незнакомца, ударил его по лицу, а когда тот потерял сознание, забрал у него пакет героина.

Украденный наркотик осужденный хранил у себя дома в аптечном шкафу. Как отмечает прокуратура Амурской области, молодой человек заранее знал, что у нокаутированного им гражданина при себе был героин.

В июне Свободненский городской суд вынес парню приговор. Осужденный признан виновным в хищении наркотических средств в крупном размере и незаконном хранении наркотика без цели сбыта. Суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственный обвинитель, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела, не согласился с приговором. Как указал прокурор, суд не учел явку с повинной, в которой парень добровольно рассказал об обстоятельствах хищения наркотических средств.

Уголовное дело рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда. В результате наказание было смягчено до восьми лет и шести месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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#Свободный #суды

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Комментарии
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  • Driver777

    Driver777
    8 минут назад

    выбившему-это конечно шедеврально))

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