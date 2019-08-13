Африканскую чуму свиней в Приамурье могли принести дикие кабаны

В Амурскую область инфекция могла попасть из-за наводнения, из приграничного Китая или ее могли занести в регион дикие кабаны.

«В Китае очень много очагов, это достоверная официальная информация, в том числе север Китая горит. Болеет, к сожалению, дикая фауна, дикие кабаны, в Приморском крае были такие случаи. В любом случае, те правила, которые прописаны и которые доводятся до фермеров и личных подсобных хозяйств, их часто читают между строк. Там четко написано, что ни в коем случае нельзя кормить животных отходами каких-то кухонь, ресторанов, кафе, столовых. На предприятиях должны быть санпропускники, санодежда, не должно быть синантропной птицы – голубей, ворон. Это переносчики. Ни крыс, ни собак, никаких кошек. Личные подсобные хозяйства должны таких же правил придерживаться. На юге и на западе нашей страны, где было зафиксировано уже множество очагов африканской чумы, в основном болезнь шла с личных подсобных хозяйств, которые для себя держат поросенка, пару поросят», – сообщил министр.

Как ранее сообщало Амур.инфо, вирус африканской чумы свиней был выявлен у животных в одном из крестьянско-фермерских хозяйств села Усть-Ивановка. В радиусе 5 километров от очага инфекции уничтожено все поголовье свиней – 730 особей. В Благовещенском районе объявлен карантин и режим ЧС. За несколько дней до этого, 31 июля, очаг африканской чумы свиней был в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края.

«Не лечатся, не вакцинируются ни африканская чума, ни грипп птиц. Кроме тех способов, которые на сегодняшний день человечеством придуманы. А они очень жестокие, это уничтожение, других нет. При этом уничтожаются не просто животные в очаге, а еще как минимум в 5-километровой зоне от него, и это общемировые правила борьбы с этой страшной болезнью. Это болезненно, но необходимо, потому что может полыхнуть вся область, а это уже будет колоссальная проблема», – рассказал Олег Турков.

Ранее были зафиксированы попытки вывоза мяса из угрожаемой зоны по АЧС в Благовещенском районе. Житель села Ровное отказался выдавать трех свиней инспектору ветнадзора, самостоятельно зарезал животных и ночью пытался вывести мясо из села.