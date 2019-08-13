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сегодня, 18:46 6

Африканскую чуму свиней в Приамурье могли принести дикие кабаны

Африканскую чуму свиней в Приамурье могли принести дикие кабаны
Фото: pixabay.com

В Приамурье ждут результатов анализов, которые, возможно, помогут установить источник заражения животных африканской чумой свиней в Приамурье. О нынешней ситуации с АЧС в регионе рассказал министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков в эфире «Эха Москвы».

В Амурскую область инфекция могла попасть из-за наводнения, из приграничного Китая или ее могли занести в регион дикие кабаны.

«В Китае очень много очагов, это достоверная официальная информация, в том числе север Китая горит. Болеет, к сожалению, дикая фауна, дикие кабаны, в Приморском крае были такие случаи. В любом случае, те правила, которые прописаны и которые доводятся до фермеров и личных подсобных хозяйств, их часто читают между строк. Там четко написано, что ни в коем случае нельзя кормить животных отходами каких-то кухонь, ресторанов, кафе, столовых. На предприятиях должны быть санпропускники, санодежда, не должно быть синантропной птицы – голубей, ворон. Это переносчики. Ни крыс, ни собак, никаких кошек. Личные подсобные хозяйства должны таких же правил придерживаться. На юге и на западе нашей страны, где было зафиксировано уже множество очагов африканской чумы, в основном болезнь шла с личных подсобных хозяйств, которые для себя держат поросенка, пару поросят», – сообщил министр.

Как ранее сообщало Амур.инфо, вирус африканской чумы свиней был выявлен у животных в одном из крестьянско-фермерских хозяйств села Усть-Ивановка. В радиусе 5 километров от очага инфекции уничтожено все поголовье свиней – 730 особей. В Благовещенском районе объявлен карантин и режим ЧС. За несколько дней до этого, 31 июля, очаг африканской чумы свиней был в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края.

«Не лечатся, не вакцинируются ни африканская чума, ни грипп птиц. Кроме тех способов, которые на сегодняшний день человечеством придуманы. А они очень жестокие, это уничтожение, других нет. При этом уничтожаются не просто животные в очаге, а еще как минимум в 5-километровой зоне от него, и это общемировые правила борьбы с этой страшной болезнью. Это болезненно, но необходимо, потому что может полыхнуть вся область, а это уже будет колоссальная проблема», – рассказал Олег Турков.

Ранее были зафиксированы попытки вывоза мяса из угрожаемой зоны по АЧС в Благовещенском районе. Житель села Ровное отказался выдавать трех свиней инспектору ветнадзора, самостоятельно зарезал животных и ночью пытался вывести мясо из села.

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#животные #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Точно, по Усть-Ивановке-то дикие кабаны прям стадами бродят. Они и занесли

  • full

    full
    1 час назад

    Ну да, и трупы свиней из Китая не при делах.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Теперь нужно уничтожить всех диких кабанов иначе все принятые меры, мертвому припарка, мера конечно жесткая, но она единственная которая на сегодняшний день придумана человеком! Вроде Турков производил впечатление грамотного человека, но нести такую ахинею про диких кабанов, особенно в Усть-Ивановке бред полный!

  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    ага, трупы свиней из китая приплыли по амуру, а потом против течения поднялись по зее,))))) возможно оходами с пищеблоков кормили, а туда в виде полуфабрикатов либо из китая. либо из приморья привезли. кто бы это контролировал?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    47 минут назад

    Дмкие кабаны пришли в усть.ивановку из африки?

    Это крутые видно хряки.Протарабанить на другой континент да еще и больными чумой.Чума...вообщем

  • Терраформер

    Терраформер
    14 минут назад

    ггггг... и эту ахинею министир городит? а до усть-ивановки дикие кабаны как добирались?

    дайте этому министеру карандаш и карту - и пусть он прямую по ней проведёт, как кабаны пришли.

    всю площадь, что будет лежать в 10 км. справа и слева от прямой - сжечь.

    и эти люди ещё рукаводят? кашмар ....

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