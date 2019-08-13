Солдаты НАТО исчезли с памятника в Амурской области

С памятника в селе Дипкун Амурской области 13 августа убрали изображение солдат НАТО. Исправить ошибку подрядчик обещал до 1 сентября. А в Дипкунском сельсовете объяснили, каким образом чужие бойцы оказались на мемориале.

Как рассказала исполняющая обязанности главы Дипкунского сельсовета Софико Сивсивадзе, изображение было демонтировано силами сотрудников сельсовета с привлечением сил подрядчика, представители которого в этот день как раз были на своем объекте в поселке.

«Тот житель поселка, от которого все пошло, он не обратился к нам сюда в администрацию Дипкунского сельского совета, чтобы мы донесли до него информацию, что в этом направлении делается. Конечно, когда пришло это панно, мы увидели, и жители начали жаловаться, и мы стали принимать меры. Мы обратились в ту компанию и сказали, что нужно заменить. У нас работа в этом направлении шла. (…) Было предоставлено два макета – в телефонном режиме. Сами понимаете, что картинка в телефоне не передает действительность. Мы вот сегодня опять же смотрели – там особо не заметно на телефонном экране, что не тот солдат. А вот когда это пришло, тут уже конечно невооруженным глазом все это было видно и работы сразу запустились по исправлению», – заверила Софико Гивиевна.

Она также уточнила, что появилось скандальное изображение отнюдь не к 9 Мая, а позже. К празднику Победы монумент просто привели в порядок, сделали косметический ремонт. Вот так памятник выглядел до кардинального преображения.

Откуда именно подрядчик, производивший работы по изготовлению изображения, Софико Сивсивадзе сказать затруднилась, поскольку на тот момент не она исполняла обязанности главы сельского совета. По ее словам, подрядчика искали не через аукцион, а заключали контракт напрямую, так как сумма была менее 100 тысяч.

Несмотря на очевидную ошибку изображение все-таки решили поместить на памятник, но в качестве временного решения, пока не будет готов новый вариант.

«Просто что это время в середине июня уже и площадь ремонтировалась, чтобы к празднованию 45-летия БАМа у нас площадь была в хорошем состоянии. И чтобы не было синее пятно, как оно есть, и с районной администрацией было согласовано, что пока нам не придет новое на замену мы оставляем как оно есть. А меры-то стали принимать сразу и сразу озвучили, что не так. Единственное, что у подрядчиков свои объемы. И они не смогли ускорить этот процесс. До первого сентября они обещают нам это все сделать. Именно такие сроки нам озвучили. Без конкретных дат», – рассказала и.о. главы сельсовета.

Теперь к процессу утверждения изображения для мемориала готовы привлечь жителей, чтобы и они высказали свое мнение по этому поводу. Рассматривается вариант распространения вариантов через мессенджеры. В первую очередь будет интересовать мнение районной администрации и, конечно, жителей Дипкуна.

Тем временем Тындинская городская прокуратура проводит проверку «по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике в селе Дипкун». Будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника.