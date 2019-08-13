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сегодня, 18:05 0

Православных амурчан пригласили в женский монастырь

Православных амурчан пригласили в женский монастырь
Фото: фото с сайта blaginform.ru

Приглашение православным амурчанам посетить Святогорский женский епархиальный монастырь в селе Егорьевка опубликовано на сайте Благовещенской епархии. В монастыре пройдет божественная литургия в честь праздника изнесения честных древ животворящего креста Господня.

Этот праздник, который в народе наиболее известен как медовый или цветочный спас, православные христиане отмечают в первый день успенского поста. Он начинается в среду 14 августа. В этот день в храмах принято освящать мёд, воду, цветы и целебные травы, которые приносят прихожане.

Православных амурчан приглашают поддержать традицию и прийти на праздничные богослужения всей семьей. Божественные литургии, посвященные празднику, будут совершаться 14 августа в каждом храме и приходе Приамурья. Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан возглавит богослужение в Святогорском женском епархиальном монастыре. Он находится в селе Егорьевка. Верующих приглашают присоединиться к общей молитве. Она начнется в 10 часов утра.

Паломники могут поехать в обитель на автобусе. Он отправится от Благовещенского кафедрального собора в 8:30 утра. В паломнической службе Благовещенской епархии сообщили, что автобус бесплатный, он рассчитан примерно на 40 пассажиров, но почти все места уже забронированы.

Желающим поехать на своем транспорте в епархии напоминают, что Святогорский женский монастырь находится неподалеку от свободненской трассы, в районе села Егорьевка.

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#праздники #религия

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