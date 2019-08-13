Эвакуированные жители Норска вернулись домой (видео)

Фото: правительство Амурской области

Часть жителей Норска, которые были эвакуированы во время наводнения, вернулись в село. Их доставил вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Видео: правительство Амурской области

Еще часть сельчан в ближайшее время планируют доставить на автобусах. Во время паводка Норск был затоплен по крыши домов. Отказавшиеся от эвакуации местные жители спасались от воды на чердаке школы и крышах своих домов.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Норска было привлечено 83 человека и 11 единиц техники. За минувшие сутки в 16 домах проведена расчистка придомовых территорий, просушено 18 домовладений, отремонтировано более 60 метров забора, вывезено 165 кубометров мусора.

В 87 домовладениях из 122 завершены аварийно-восстановительные работы, в 18 домах продолжается просушка.