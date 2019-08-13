Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

Эвакуированные жители Норска вернулись домой (видео)

Эвакуированные жители Норска вернулись домой (видео)
Фото: правительство Амурской области

Часть жителей Норска, которые были эвакуированы во время наводнения, вернулись в село. Их доставил вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Видео: правительство Амурской области

Еще часть сельчан в ближайшее время планируют доставить на автобусах. Во время паводка Норск был затоплен по крыши домов. Отказавшиеся от эвакуации местные жители спасались от воды на чердаке школы и крышах своих домов.

Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Норска было привлечено 83 человека и 11 единиц техники. За минувшие сутки в 16 домах проведена расчистка придомовых территорий, просушено 18 домовладений, отремонтировано более 60 метров забора, вывезено 165 кубометров мусора.

В 87 домовладениях из 122 завершены аварийно-восстановительные работы, в 18 домах продолжается просушка.

Просмотров всего: 104

#МЧС #наводнение

распечатать


Наводнение 2019 1

Амурский министр рассказал, почему аграриям невыгодно страховать землю от наводнения
Наводнение 2019

Разрушено 13 мостов: Росавтодор оценит ущерб, нанесенный амурским дорогам
Наводнение 2019 3

Восстанавливать печи в домах амурских подтопленцев приедут специалисты из других регионов
Наводнение 2019 1

Сформирован список на выплаты из бюджета РФ пострадавшим амурчанам более чем на 45 миллионов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь