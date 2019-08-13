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13августа
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Блогер-урбанист Илья Варламов не согласился со сравнением Благовещенска с *опой

Блогер-урбанист Илья Варламов не согласился со сравнением Благовещенска с *опой
Фото: www.amur.info

Известный российский блогер, путешественник и урбанист Илья Варламов представил личный рейтинг российских городов с точки зрения комфорта и благоустройства. В список мест, где автор был бы не против пожить, попал Благовещенск. При этом столица Амурской области опередила столицу ДФО – Владивосток.

«Предыдущая версия выходила в конце 2017 года, с тех пор я объездил еще около 20 наших городов, но некоторые в рейтинг не попали из-за своих скромных размеров или потому, что я не успел по ним толком погулять. Знакомьтесь, это Россия!» – так представил Варламов составленный рейтинг.

Благовещенск оказался на 30-й позиции списка. «Тема Лебедев тут недавно сказал, что Благовещенск – это дыра, а Хэйхэ – как Гонконг. Но тут я не соглашусь. Благовещенск хоть и староват, но он гораздо душевнее китайской погремушки», – прокомментировал Варламов. Столице Амурской области он посвятил несколько постов.

Владивосток, поставленный блогером на 31-е место, впечатлил автора своими рельефом, океаном и мостами. «Навести бы порядок с общественным транспортом», – высказал пожелание Илья Александрович.

Топ городов, понравившихся урбанисту, возглавили Екатеринбург, Казань и Севастополь.

В перечень городов, где Варламов не хотел бы жить, попали четыре города Дальневосточного федерального округа. Это Южно-Сахалинск («Крабы, лыжи и икра. Больше ничего хорошего нет. Городу нужен сильный мэр», – объяснил автор); Петропавловск-Камчатский («Невероятно ужасный город в невероятно красивом месте. История о том, как человек может надругаться над природой»); Уссурийск («Плохо вообще все. Китай высосал все соки») и Чита, которую блогер назвал мусорной столицей России («Вообще не понимаю, как там люди живут», – резюмировал Илья Варламов).

Свой рейтинг дальневосточных городов озвучил вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента Юрий Трутнев. По его мнению, из всех крупных городов ДФО сейчас с точки зрения благоустройства и комфорта можно выделить три – Якутск, Южно-Сахалинск и Читу.

Как сообщает ИА PrimaMedia, полпред добавил, что надо выстраивать систему: сейчас в большинстве регионов Дальнего Востока нет главных архитекторов и градостроительных советов. Подчас, когда принимается решение о строительстве очередного многоэтажного дома, власти и подрядчики не слишком задумываются, над тем, почему именно там и как новостройка впишется в ландшафт.

«Мне кажется, это надо делать как новый слой государственной политики. Просто мы этим очень мало занимались. И я очень хочу, чтобы на Дальнем Востоке было как можно больше красивых городов. Думаю, что мы будем продолжать этим заниматься вместе с губернаторами и сегодня договорились о ряде действий. Постараемся уже через год подвести какие-то итоги, посмотреть планы развития городов. Пока я бы не сказал, что дела обстоят хорошо. Очень хочется, чтобы на Дальнем Востоке города были такими, в которых людям хотелось бы и жить, и отдыхать, и было что показать гостям», – подчеркнул Трутнев.

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#жизнь #СМИ

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Комментарии
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    42 минуты назад

    Эти забавные блогеры начинают походить на ресторанных или театральных критиков, которых вкусно кормят и заглядывают им в рот. Если бы чел реально представлял из себя специалиста по градоустройству, то работал бы в администрации своего города.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    16 минут назад

    Этот ваще как универсальный солдат: и на митингах, и слезоточивый газ в Гонконге, и рейтинги в один день успевает состряпать.

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