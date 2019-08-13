Главу Свободного огорчила лишняя запятая на праздничном баннере

В предложение «Есть города, тебя богаче, но нет дороже и родней!» вкралась лишняя запятая. Пунктуационную ошибку исправлять не будут, а баннер снимут, сообщил Амур.инфо Владимир Константинов. «Я дам команду, баннер снимут... Русский язык нужно учить в школе! И более принципиально подходить к сдаче правил, чтобы от зубов отлетали. Жалко, конечно, баннер хороший», – высказал свое мнение глава Свободного.

Также Владимир Константинов не оставил без внимания и высказывание амурчанки, которая прислала в редакцию Амур.инфо фотографию растяжки. Жительница области добавила, что ее смутила также сама формулировка в поздравительном высказывании. «Смешно и печально. Чем гордиться? Город весь перекопан, весь в руинах», – поделилась женщина.

Амур.инфо публикует комментарий главы Свободного по этому поводу. «Когда города строятся, ведутся масштабные ремонтные работы. Нужно тянуть сети к стройкам, чтобы обеспечить их водой и теплом, а так как у нас коммуникации все под дорогой, то приходится перекапывать и дороги. Еще в начале этого года я обратился к горожанам и попросил их потерпеть. Потому что и этот год, и следующий город будет перекопан. Мы ведем работы в соответствии с концепцией, разработанной КБ "Стрелка". Городу Свободному предстоит долгая, трудная, тяжелая работа по его, будем так говорить, оздоровлению. Я думаю, это будет красивый многоплановый город на территории Амурской области», – заключил Владимир Константинов.