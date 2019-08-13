Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:30 0

Главу Свободного огорчила лишняя запятая на праздничном баннере

Главу Свободного огорчила лишняя запятая на праздничном баннере

Глава Свободного прокомментировал ситуацию с ошибкой, которую амурчане заметили на баннере, посвященном дню рождения города. Как сообщало Амур.инфо, его установили над дорогой в центре.

В предложение «Есть города, тебя богаче, но нет дороже и родней!» вкралась лишняя запятая. Пунктуационную ошибку исправлять не будут, а баннер снимут, сообщил Амур.инфо Владимир Константинов. «Я дам команду, баннер снимут... Русский язык нужно учить в школе! И более принципиально подходить к сдаче правил, чтобы от зубов отлетали. Жалко, конечно, баннер хороший», – высказал свое мнение глава Свободного.

Также Владимир Константинов не оставил без внимания и высказывание амурчанки, которая прислала в редакцию Амур.инфо фотографию растяжки. Жительница области добавила, что ее смутила также сама формулировка в поздравительном высказывании. «Смешно и печально. Чем гордиться? Город весь перекопан, весь в руинах», – поделилась женщина.

Амур.инфо публикует комментарий главы Свободного по этому поводу. «Когда города строятся, ведутся масштабные ремонтные работы. Нужно тянуть сети к стройкам, чтобы обеспечить их водой и теплом, а так как у нас коммуникации все под дорогой, то приходится перекапывать и дороги. Еще в начале этого года я обратился к горожанам и попросил их потерпеть. Потому что и этот год, и следующий город будет перекопан. Мы ведем работы в соответствии с концепцией, разработанной КБ "Стрелка". Городу Свободному предстоит долгая, трудная, тяжелая работа по его, будем так говорить, оздоровлению. Я думаю, это будет красивый многоплановый город на территории Амурской области», – заключил Владимир Константинов.

Просмотров всего: 303

#Свободный

распечатать


Общество 3

В Свободном ко Дню города натянули баннер с ошибкой
Общество

В Свободном реконструируют центральную площадь: город празднует 107-летие
Общество 3

На железнодорожном мосту в районе Свободного начали укладывать рельсы (фото, видео)
Происшествия 4

Приемная мама сбежавших девочек из Свободного переживает, что ей не отдадут детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь