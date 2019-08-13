Амурский министр рассказал, почему аграриям невыгодно страховать землю от наводнения

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный амурским аграриям наводнением, ливнями и градом, составил около 2 миллиардов рублей. Окончательную цифру власти назовут, когда вода полностью уйдет с полей.

Амурский министр сельского хозяйства Олег Турков рассказал, какие правила, требующие корректировок на федеральном уровне, мешают аграриям страховать земли, и на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие амурчане. Эту тему обсудили в эфире «Эха Москвы».

«К сожалению, это не первый и не последний случай, когда нас будет подтапливать и заливать дождями. Когда мы проводили совещание во главе с губернатором, объезжали по свежим следам ряд районов, еще раз всем сказали, есть только 2 варианта выхода из ситуации. Необходимо заниматься мелиорацией, чем мы сегодня не занимаемся из-за дороговизны. Но это долгосрочное вложение, и это необходимо. Второе – это страхование. Если взять прошлый год, то только 2 хозяйства застраховались, в этом году – уже 13. Однако цифра застрахованных земель – 44 тысячи гектаров, это мало», – рассказал министр.

Страхованию, по его информации, препятствуют некоторые правила, которые не скорректированы на федеральном уровне.

«Есть сельхозпредприятия, у которых земли находятся в разных районах. Вот компания АНК, у них есть земля в пойме реки Зеи, которая недавно до 11 километра была затоплена. Вот там засеяно 600 гектаров сои. А в то же время, в общем, предприятие возделывает больше 20 тысяч гектаров сои. Правила таковы, что нельзя застраховать отдельное поле или участок на поле. Если соя, то ты должен страховать всю сою, даже если ты знаешь, что у тебя опасный участок, например, в 1 000 гектарах. И, конечно, когда ты страхуешь такой большой объем, это уже другие деньги», – пояснил Олег Турков.

Случаи с затоплением или уничтожением посевов градом по заявке сельхозпроизводителя фиксируют выезжающие на место специалисты метеослужбы. Стоимость за вызов – 400 тысяч рублей. Министр пояснил, что сейчас ведется работа по получению компенсации из федерального бюджета.

Также планируются областные меры поддержки, которые в первую очередь будет направлены на предприятия, земли которых пострадали на 100 процентов. Например, в одном из колхозов Белогорского района из 3 тысяч гектаров, засеянных соей, 2 400 выбило градом.

«Если град выбил все, где наводнение зашло, это уже такой форс-мажор. Какая бы система защиты ни была, она бы не справилась. К нам завтра прилетают специалисты – Россельхозцентр, директор департамента растениеводства Некрасов. Люди приезжают нам помогать. В прошлом году у нас была такая же беда – 125 тысяч гектаров погибло. Ущерб оценили на сумму в 1 миллиард 600 миллионов, по методике оценки прямых затрат получилось 800 миллионов, но из них отдали только 400 миллионов, потому что правила таковы: кто не страхует – получает 50 процентов от потери. И в этом году будет то же самое. В минсельхозе, исходя из методики, которая сегодня существует, приняли решение, что в Амурской области затраты, которые принимаются для возмещения ущерба на одном гектаре сои, не должны превышать 8 тысячи 600 рублей. А потом еще эти 8 600 на 2 разделить, если ты это не страховал»,– добавил министр.

По предварительным оценкам, в Приамурье пострадало около 290 хозяйств во всех районах области, это 260 тысяч гектаров.

Ранее Амур.инфо сообщало, что из-за наводнения в Амурской области уборка урожая в регионе оказалась под угрозой. Как техника, так и люди в полях вязнут в грязи. Выйти в поле могут только гусеничные комбайны.

«От града около 20 тысяч гектаров пострадало, более 20 тысяч – из-за выхода рек, наводнения. Там фактически все погибло, так же как и от града. Около 220 тысяч гектаров пострадало там, где были аномальные осадки, ливни. В той или иной мере пострадали все районы. Большие надежды возлагали на урожай, потому что весна сопровождалась и садками, и хорошей погодой. По зерновым должны были быть очень хорошие показатели. Сегодняшняя уборка идет трудно – работают только гусеничные комбайны. У нас в парке сельхозмашин 2 400 комбайнов, но только треть на гусеничном ходу. Даже в этих условиях убирают больше 20 центнеров с гектара, хотя планировали получить больше 30. Сейчас идет подсушивание, где-то будет заходить уже и колесная техника. В то же время, даже вот в таких условиях, показатели урожая на 2 центнера выше, чем в прошлом году, где было около 19 центнера с гектара. По зерновым тот объем, который планировали, будет получен», – считает Олег Турков.

Со слов министра, о сое сейчас говорить рано. Об урожае этой культуры станет понятно после схода воды.

«Будет видно, что погибло безвозвратно, а такой процент будет. Где вода простояла и ушла, понятно, что хорошего урожая не будет, где планировалось 20 центнеров, будет 10, например, но сейчас трудно оценить», – подытожил министр.