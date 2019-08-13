У благовещенца, задержанного с наркотиками, нашли пистолет (видео)

В Благовещенске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 29-летнего мужчину. Подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков поймали при получении им очередного почтового отправления.

Посылка пересылались под видом косметических средств и спортивного питания.

По данным управления МВД России по Амурской области, сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом, то есть через закладки. Покупатель через интернет оплачивал дозу, а курьеры прятали ее в тайник, координаты которого затем сообщали покупателю.

Полицейские провели личный досмотр, а также обыски дома и в машине задержанного. Обследовали и места закладок. Вместе с содержимым посылки, которую получил подозреваемый, изъято более 800 граммов наркотических средств.

Также полицейские обнаружили и изъяли упаковочный материал и компьютерную технику, предположительно используемые в незаконной деятельности.

В отношении гражданина следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовные дела по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».

Кроме того, по месту жительства задержанного обнаружен травматический пистолет, переделанный кустарным способом под гладкоствольное огнестрельное оружие, а также 26 патронов к нему. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия».

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности, а также возможных соучастников преступлений», – прокомментировали в региональном управлении МВД России.