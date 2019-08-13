Девочку, родившуюся с лицом старушки, изводят насмешками

Фото: mirror.co.uk

Девочка из Камбоджи страдает от редкого заболевания. Внешне оно проявляется морщинами на коже, из-за чего ребенок выглядит бабушкой. Девочка мечтает о пластике.

10-летняя девочка по имени Бо Ракчин (Bo Rakching) похожа на пожилую женщину. Почему это произошло, неизвестно, потому что девочку никогда не водили к врачу. Предположительно, причиной стала или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера (Cutis laxa), уменьшающий эластичность кожи.

Как рассказывает Бо, ее часто оскорбляют. «Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я, — признается она. — Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой».

Ровесники постоянно дразнят Бо, несмотря на постоянные просьбы девочки не делать этого, сообщает «Лента.ру» со ссылку Daily Mirror.

Родственники девочки и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Они советуют Бо Ракчин дать отпор обидчикам и очиститься от груза прошлой жизни. Сама девочка мечтает о пластической операции, которая сделает ее красивее. «Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой», — говорит она.

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