Благовещенские автоинспекторы не взяли 100 тысяч рублей у нарушителя

В Благовещенске автомобилист проехал на красный свет, а когда его задержали, выяснилось, что водитель нетрезв. Пытаясь избежать ответственности, нарушитель предложил сотруднику полиции 100 тысяч рублей.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, это произошло утром в понедельник, 12 августа. Как сообщает МВД России по Амурской области, экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль под управлением 47-летнего мужчины. Он проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Оформляя протокол, полицейские установили, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него составили административный материал по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

За прекращение разбирательства мужчина предложил полицейским деньги. Несмотря на то, что инспекторы ДПС предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки, гражданин положил в салоне служебного автомобиля 100 тысяч рублей. Инспектор сообщил об этом в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский». На место происшествия выехали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Факт дачи незаконного денежного вознаграждения задокументирован, деньги изъяты. Следственным отделом по Благовещенску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». «Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина дал признательные показания, в отношении него следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается», – прокомментировали в амурском следственном управлении.

В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет.