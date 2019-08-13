Единственный шанс: в Благовещенске ищут семью для 5-летнего ребенка-инвалида

Фото: ГБУЗ АО «Дом ребенка специализированный»

У маленького подопечного благовещенского Дома ребенка врожденный стеноз трахеи и пищевода. В июле мальчику исполнилось 5 лет. Руководство учреждения надеется найти для ребенка родителей и избежать его перевода в детский дом.

«Дорогие друзья! Распространите, пожалуйста, ссылку про нашего Виталика. Он очень-очень нуждается в любящей семье. У него непростое заболевание и большая часть пути к здоровью ещё впереди… У Виталика врождённый стеноз трахеи и пищевода. Но у мальчика полностью сохранённый интеллект и необыкновенное жизнелюбие, которое, кажется, становится ещё больше после очередных страданий в болезни. Он весёлый, жизнерадостный, доверчивый, ласковый и неугомонный. И ему очень нужна мама», – такое сообщение распространяют в социальных сетях сотрудники Благовещенского дома ребенка.

В социальном учреждении мальчика находится с трех лет. До этого за ребенком ухаживала мама, но ее лишили родительских прав. «Виталику, если его не возьмут под опеку, придется переехать жить в детский дом. В его случае этого просто никак нельзя допустить! Но у нас он уже не может быть, потому что прожил у нас уже год не по уставу, ему шестой год с июля пошёл, а у нас дети до четырех лет пребывают», – рассказала заместитель главного врача Дома ребенка Наталья Игнатенко.

Мальчик появился на свет с врожденным стенозом трахеи и пищевода. Сейчас он дышит через трахеостому на шее, а питается через гастростому в животе. Через катетер ребенку вводят протертую пищу и специальную смесь, которая помогает ему набирать вес. «Виталику нужен определенный уход. Он не сложный. Сложность в том, что требуется многоэтапное восстановительное оперативное лечение в Москве. К этому надо быть готовым. Это все можно восстановить, реконструировать, слава богу», – пояснила Наталья Игнатенко.

В Доме ребенка 5-летний мальчик находится под постоянным контролем. У него пятиразовое питание, еще дважды медсестра вводит ребенку смесь. Полакомиться чем-то как обычный ребенок мальчик пока не может. Сотрудники учреждения переживают, что в детском доме мальчик не сможет получать необходимый уход и внимание в таком объеме. Но тех, кто решится стать для мальчика родными людьми, научат всем необходимым процедурам.

«Единственный шанс – найти Виталику родителей. Кто не боится трудностей и готов помочь ребенку стать полноценным человеком, а в его случае это реально, станет ангелом во плоти для этого человечка. У нас у каждого много друзей, а вдруг есть и такие, кто уже устал от одиночества и готов отдать себя для помощи и поддержки маленького человека», – говорит Наталья Игнатенко.

До сих пор желающих усыновить мальчика или оформить над ним опеку не было. Звонки и сообщения от потенциальных усыновителей в Доме ребенка готовы принять по телефону 8 909 814 10 06.