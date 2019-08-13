В Приамурье началась прокурорская проверка изображения на памятнике солдат НАТО вместо советских воинов

Прокуратура Амурской области начала проверку по поводу некорректного изображения на памятнике солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун. Там вместо советских солдат появилось изображение солдат Североатлантического Альянса.

«По предварительным данным, на указанном памятнике изображены силуэты солдат, которые не соответствуют изображению солдат периода Второй мировой войны.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника.

По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного органа.