В хозяйствах Приамурья началась уборка овса

12 августа в Амурской области началась уборка овса. Планируется убрать 30,7 тысячи гектаров этой культуры. Первыми стартовали Серышевский и Тамбовский районы.

В этих хозяйствах обмолочено овса на 628 гектарах, что составляет 2 % от посевной площади, намолот составил 1 795 тонн с урожайностью 28,6 гектара с центнера.

9 августа в хозяйствах области началась уборка пшеницы, которую предстоит убрать на площади 144,5 тысячи гектаров. К уборке зерновой культуры приступили Константиновский, Михайловский, Серышевский и Тамбовский районы. На 12 августа хозяйствами области обмолочено 760 гектаров посевной площади (или 0,5 % от плана), намолот составил 1 647 тонн с урожайностью 21,7 центнера с гектара.

Первой убираемой культурой в области является ячмень, которым засеяно 34 тысячи гектаров. К уборке ячменя аграрии приступили еще 1 августа. На 12 августа культуру убирают в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Ивановском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Свободненском, Серышевском, Тамбовском и Шимановском районах. Обмолот составил 20,8 тысячи гектаров, или более 60 % от общей площади, намолочено более 44 тысяч тонн ячменя с урожайностью примерно 21 центнер с гектара.

В тяжелейших условиях идет заготовка кормов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. В настоящее время заготовлено 71 850 тонн грубых кормов – 22 % от плана. Заготовка продолжается.