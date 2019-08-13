Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 0

Свыше 5 миллионов рублей выиграл дальневосточник

Свыше 5 миллионов рублей выиграл дальневосточник
Фото: astv.ru

Более 5 миллионов рублей получит житель Южно-Сахалинска. Он стал победителем государственной лотереи и выиграл суперприз в размере 5 027 910 рублей.

Мужчина рассказал, какую лотерею предпочитает. В ней «не нужно ломать голову и придумывать комбинацию самостоятельно. Воспользовавшись этим методом, я купил счастливый билет», — делится счастливчик.

Победитель любит баловать подарками супругу и ребёнка. Поэтому часть выигранных средств потратит на исполнение их желаний, и вместе они отправятся на отдых за границу. Счастливчик также планирует купить новый автомобиль, сообщает пресс-служба «Столото».

Просмотров всего: 98

#Дальний Восток #конкурсы

распечатать


Власть

Эксперт рассказал, вероятна ли отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала
Происшествия

Семья из Тынды попала в серьезное ДТП в Хабаровске, ребенок – в реанимации (видео)
Общество 1

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Происшествия

Россиянка с золотом в кроссовках пыталась выехать в Китай
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь