Свыше 5 миллионов рублей выиграл дальневосточник

Более 5 миллионов рублей получит житель Южно-Сахалинска. Он стал победителем государственной лотереи и выиграл суперприз в размере 5 027 910 рублей.

Мужчина рассказал, какую лотерею предпочитает. В ней «не нужно ломать голову и придумывать комбинацию самостоятельно. Воспользовавшись этим методом, я купил счастливый билет», — делится счастливчик.

Победитель любит баловать подарками супругу и ребёнка. Поэтому часть выигранных средств потратит на исполнение их желаний, и вместе они отправятся на отдых за границу. Счастливчик также планирует купить новый автомобиль, сообщает пресс-служба «Столото».