Разрушено 13 мостов: Росавтодор оценит ущерб, нанесенный амурским дорогам

Росавтодор сформировал рабочую группу для оценки ущерба, нанесенного наводнением дорогам Амурской области. В регионе размыто и подтоплено больше 500 километров дорог, разрушено 13 мостов.

Подтоплению и разрушению подверглись территории 15 районов Амурской области. Рабочая группа начала формировать дефектную ведомость перечня объектов дорожного хозяйства, подлежащих восстановлению. Специалисты должны произвести расчет ресурсов, необходимых для восстановления движения по поврежденным участкам автомобильных дорог, составить план-график проведения ремонтов.

«Участие рабочей группы позволит в максимально короткие сроки оценить и подтвердить объемы разрушений и потребность в оказании поддержки из госбюджета, средства которой мы направим на восстановление дорожной инфраструктуры. Ранее во все пострадавшие районы были направлены кураторы от Амурупрадора, часть работы они уже выполнили по отдефектовке поврежденных участков. Сейчас погодные условия нормализовались, вода сошла с подтопленных участков, рабочая группа уже может приступить к оценке», – рассказал глава областного минтранса Александр Зеленин.