В Благовещенске дети пожаловались на пристававшего к ним мужчину

В Благовещенске мужчина приставал к детям. 11-летний мальчик увидел, как он тащит ребенка в подъезд, и кинулся на него с палкой. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

О случившемся корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала мама мальчика, 11-летнего Никиты. «В воскресенье, 11 августа, около 16 часов мне позвонил сын. Я была на суточном дежурстве. Никита рассказал, что вышел погулять во двор. К нему подошел мужчина, сказал "Хочешь денег? Пошли со мной". Никита убежал и стал смотреть за этим мужчиной. Тот подошел к другому мальчику, шестилетнему Диме, о чем-то у него спросил и повел с собой. Никита побежал, взял Диму на руки и потащил к его маме, рассказал ей все», – рассказывает мама Никиты.

Пока Димина мама собиралась выходить, мальчики вернулись во двор. Никита отошел и, обернувшись, увидел, что тот самый мужчина тащит Диму. «Мой сын нашел палку, схватил ее набросился на него. Тут же выбежала Димина мама. Вызвали полицию, мужчину этого задержали», – говорит женщина.

В МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту ИА «Амур.инфо» подтвердили – на место происшествия выезжали полицейские. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Материалы передали в амурское следственное управление.

Как сообщили в СУ СК РФ по Амурской области, в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.