К Амурской области движется циклон с ливнями: прогноз погоды на 14 августа

Фото: Амур.инфо

14 августа в Амурской области облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части области дожди, ливни, грозы. Ночью местами туман. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный будет дуть с силой 3-8, при грозе – с порывами 13-18 метров в секунду.

Температура ночью составит 13...18, местами по северу – 7...12 градусов. Днем будет 22...27 градусов, местами по северу – около 20.

В Благовещенске ожидается увеличение облачности, ночью без существенных осадков, днем – кратковременный дождь. Ветер с юго-востока разгонится до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 16...18, днем – 23...25 градусов со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

Как сообщало Амур.инфо, 14-15 августа сильные дожди и ливни с грозами прогнозируются преимущественно в Зейском, Архаринском и Бурейском районах.

17-18 августа южный циклон принесет сильные дожди и ливни в Зейский, Архаринский, Бурейский, Белогорский, Серышевский, Мазановский, Шимановский, Свободненский, Благовещенский, Тамбовский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Октябрьский, Завитинский и Ромненский районы. Прохождение циклона будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 15-20 метров в секунду, активной грозовой деятельностью.