В Свободном ко Дню города натянули баннер с ошибкой

«Есть города, тебя богаче, но нет дороже и родней!» – баннер с такой надписью установили в Свободном. Конструкцию над дорогой в центре города видно издалека, как и лишнюю запятую в тексте.

Свободненцы возмущаются совершенно справедливо, прокомментировала надпись филолог Дарья Галимова. «В этом предложении действительно есть пунктуационная ошибка. Совершенно напрасно поставлена запятая, которая разделяет части составного именного сказуемого. Нет таких членов предложения, которые требуют отделения или обособления», – пояснила Амур.инфо кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, коммуникации и журналистки АмГУ.

Корреспонденту Амур.инфо Дарья Галимова рассказала, что и в Благовещенске ей достаточно часто приходится видеть рекламные объявления, в которых допущены ошибки, чаще всего пунктуационные. Еще одна повсеместно распространенная ошибка – слово Таиланд, написанное как Тайланд.

«Самое печальное, что баннер наверняка не будет снят, так и провисит с этой запятой. Так и будет Свободный поздравлен именно таким образом», – заключила Дарья Галимова.

Амур.инфо обратилось за комментарием к главе Свободного. Владимир Константинов пока не ответил на вопрос агентства.

Как сообщало Амур.инфо, 12 августа Свободному исполнилось 107 лет. Поздравляя горожан, глава упомянул и про «богатство» города. «Бюджет Свободного приближается к пяти миллиардам – сегодня он составляет 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Перед нами большие перспективы и амбициозные проекты, которые, уверен, мы с успехом реализуем», – сказал Владимир Константинов.

Амурчане, которые обратили внимание на баннер с ошибкой, рассказали, что сначала их смутила сама формулировка – «Есть города тебя богаче, но нет дороже и родней». «Это смешно и печально. Чем гордиться? Город весь перекопан, весь в руинах. А потом заметили, что в тексте лишняя запятая», – рассказала Амур.инфо жительница Приамурья.