Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:42 0

Эксперт рассказал, вероятна ли отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала

Эксперт рассказал, вероятна ли отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала
Фото: www.khabkrai.ru

Насколько вероятна смена власти в Хабаровском крае, предположил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В защиту губернатора Сергея Фургала на портале change.org была создана петиция.

Слухи о возможности ухода с поста губернатора от оппозиции Сергея Фургала появились в дальневосточных кулуарах, сообщает Deita.ru. Петицию на change.org, созданную 25 июля в защиту главы края, по данным за 13 августа, подписали примерно 2 600 пользователей. Однако, по мнению эксперта, опасения людей беспочвенны.

«Фургал – один самых рейтинговых губернаторов, так что убрать его уже не получится. Пытаются снижать его рейтинг путем медийных атак, но при его поддержке свыше 85 % – это задача минимум на несколько лет. Кроме того, сегодня Фургал становится именем нарицательным, в том смысле, что при падении рейтинга "партии власти" регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но в то же время системные и готовые слушаться Кремля», – сообщил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Просмотров всего: 882

#Дальний Восток

распечатать


В России и мире

Свыше 5 миллионов рублей выиграл дальневосточник

Происшествия 1

Семья из Тынды попала в серьезное ДТП в Хабаровске, ребенок – в реанимации (видео)
Общество 1

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Происшествия

Россиянка с золотом в кроссовках пыталась выехать в Китай
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь