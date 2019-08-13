Эксперт рассказал, вероятна ли отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала

Слухи о возможности ухода с поста губернатора от оппозиции Сергея Фургала появились в дальневосточных кулуарах, сообщает Deita.ru. Петицию на change.org, созданную 25 июля в защиту главы края, по данным за 13 августа, подписали примерно 2 600 пользователей. Однако, по мнению эксперта, опасения людей беспочвенны.

«Фургал – один самых рейтинговых губернаторов, так что убрать его уже не получится. Пытаются снижать его рейтинг путем медийных атак, но при его поддержке свыше 85 % – это задача минимум на несколько лет. Кроме того, сегодня Фургал становится именем нарицательным, в том смысле, что при падении рейтинга "партии власти" регионам могут понадобиться свои Фургалы, кандидаты, способные выиграть выборы, но в то же время системные и готовые слушаться Кремля», – сообщил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.