Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 0

Алсу так скорректировала лицо, что стала похожа на Ольгу Бузову

Алсу так скорректировала лицо, что стала похожа на Ольгу Бузову
Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Певица Алсу выложила в Инстаграме свой снимок. Она снята в эффектном голубом наряде — шортах, бра и объемной рубашке. Волосы убраны в тугой пучок, на лице – легкий макияж. Однако восторгов в ее адрес подписчики не выразили и весьма скептически отнеслись к новому образу 36-летней певицы.

Интернет-пользователи решили, что Алсу переусердствовала в попытке казаться стильной и сексуальной. В комментариях ее упрекнули в потере индивидуальности, написав, что приняли ее за Ольгу Бузову: «Все на одно лицо! Была красавица, зачем так рано уколы?»; «Пластика?»; «Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова», — заявили пользователи.

Фото: www.instagram.com/buzova86/

Знающие люди объяснили, что певицы не прибегала к пластике лица, поскольку это «прошлый век». Скорее всего, Алсу делала подтяжку контура лица нитями и вставляла филлеры, а также делала уколы ботокса.

Как говорят, Бузова тоже вставляла филлеры, чтобы немного подправить лицо. Кроме того, ведущая «Дома-2» активно пользуется фотошопом, ретушируя все фотографии в своем инстаграм-аккаунте. В реальной жизни, говорят очевидцы, артистка выглядит не лучшим образом и напоминает «женщину трудной судьбы», пишет Eg.ru.

.

Просмотров всего: 2712

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

В Баку Вере Брежневой пришлось выступать в условиях ЧП
В России и мире

Поклонники увидели фото Лободы в свадебном платье и удивились
Культура

Наташа Королева, «Однажды в России» и балет: анонсы концертного сезона
В России и мире 1

В «Доме-2» Розалия Райсон поколотила Андрея Шабарина
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь