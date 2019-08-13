Алсу так скорректировала лицо, что стала похожа на Ольгу Бузову

Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Певица Алсу выложила в Инстаграме свой снимок. Она снята в эффектном голубом наряде — шортах, бра и объемной рубашке. Волосы убраны в тугой пучок, на лице – легкий макияж. Однако восторгов в ее адрес подписчики не выразили и весьма скептически отнеслись к новому образу 36-летней певицы.

Интернет-пользователи решили, что Алсу переусердствовала в попытке казаться стильной и сексуальной. В комментариях ее упрекнули в потере индивидуальности, написав, что приняли ее за Ольгу Бузову: «Все на одно лицо! Была красавица, зачем так рано уколы?»; «Пластика?»; «Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова», — заявили пользователи.

Фото: www.instagram.com/buzova86/

Знающие люди объяснили, что певицы не прибегала к пластике лица, поскольку это «прошлый век». Скорее всего, Алсу делала подтяжку контура лица нитями и вставляла филлеры, а также делала уколы ботокса.

Как говорят, Бузова тоже вставляла филлеры, чтобы немного подправить лицо. Кроме того, ведущая «Дома-2» активно пользуется фотошопом, ретушируя все фотографии в своем инстаграм-аккаунте. В реальной жизни, говорят очевидцы, артистка выглядит не лучшим образом и напоминает «женщину трудной судьбы», пишет Eg.ru.

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