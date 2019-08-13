В Приамурье тигр Павлик полакомился 3-годовалым лосем

Фото: Архив Центра «Амурский»тигр

Данные о «дикой» жизни Павлика и Елены специалисты получают благодаря стабильной работе ошейников с GPS-модулем, водруженных на хищников перед выпуском. Сигналы с ошейников рассказывают о местонахождении и перемещениях хищников, а также позволяют учёным узнать, на кого они охотятся и чем питаются.

При поддержке и участии Центра «Амурский тигр» специалисты Хинганского заповедника, МРОО «Центр «Тигр» и ГБУ «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ Приамурья» проводят регулярные проверки кластеров – определенных посредством анализа данных с ошейников с GPS-модулем скоплений «точек» на небольшом расстоянии друг от друга.

Анализируя данные, специалисты установили, что оба хищника на протяжении почти трех месяцев живут в границах Хинганского заповедника, практически не покидая заповедную территорию.

Павлик лишь однажды вышел с охраняемой территории на пару десятков километров, но быстро вернулся. Елена продержалась дольше, и лишь летнее половодье заставило её в первых числах августа выйти за пределы заповедника, но тоже недалеко, рассказал заместитель директора Хинганского государственного заповедника по научной работе Вячеслав Кастрикин.

«Оба тигра долгое время держатся на территории заповедника, перемещаются в его границах, но никак не контактируют. Последняя полевая заверка кластеров Павлика показала, что молодой самец успешно охотится. В местах скопления точек GPS, полученных с его ошейника, были обнаружены останки молодого кабана и двух-трёхгодовалого лося, которых он успешно задавил и съел. Ладно кабан, но лось в таком возрасте – серьезный соперник, непростая добыча для молодого тигра, и, тем не менее, Павлик с ним справился, что говорит о его отличных охотничьих навыках. Вокруг полно кабанов, и остается только гадать, чем не угодил тигру сохатый», – рассказал Вячеслав Кастрикин.

По словам специалиста, следующим этапом исследований станет заверка кластеров Елены. Судя по сигналам с ошейника, тигрица успешна в охоте, но, чтобы определить точный рацион хищницы, учёным необходимо побывать в местах её трапез.

Уже осенью специалисты планируют расширить наблюдение за реинтродуцированными полосатыми хищниками с помощью фотоловушек. Автоматические камеры будут установлены в границах участков, которые к тому времени облюбуют тигры для постоянного обитания, сообщает Центр «Амурский тигр».

«От Павлика и Елены пока поступают хорошие новости, но мы понимаем, что всё покажет ближайшая зима, суровые условия которой могут или вынудить тигров увеличить площадь своих участков обитания, или вовсе их поменять. Можно констатировать, что тигры не приближаются к местам проживания людей и регулярно питаются. За всё время самостоятельной жизни пути Павлика и Елены трижды пересекались, но встреч не было: одними тропами тигры ходили в разное время. Половодье на тиграх также не сказалось, по крайней мере, на успешности и количестве их охот. Правда, большая вода затруднила работу группы мониторинга, которой стало сложнее добраться до кластеров, некоторые из которых и вовсе оказывались под водой. Но это решаемые трудности», – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Как сообщало Амур.инфо, 15 мая тигров доставили к месту выпуска в Амурскую область, где поместили в специально оборудованный временный вольер для адаптации.

Спустя неделю, 23 мая специалисты дистанционно открыли двери вольера, и тигры отправились на свободу.