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13августа
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сегодня, 13:50 7

В Благовещенске водитель, пытаясь скрыться от полицейских, вылетел на тротуар

В Благовещенске водитель, пытаясь скрыться от полицейских, вылетел на тротуар
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus/

В ночь на 13 августа в областном центре произошла авария – автомобиль снес леерное ограждение и едва не врезался в стоящее рядом здание. ДТП случилось в районе Зейской и Кузнечной.

Водитель иномарки не остановился по требованию экипажа ДПС. Однако после непродолжительного преследования он не справился с управлением и вылетел на тротуар в районе пересечения улиц Зейской и Кузнечной, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. В социальных сетях амурчане пишут, что водителю повезло, что в момент аварии на тротуаре не было людей: «Слышала вчера ночью удар сильный и шум – живу рядом. Хорошо, что никто не попался под колеса ему»; «Слава богу, что в этот момент на тротуаре не было людей»; «Хорошо, что никого рядом не было. Каждый день там проходим с ребенком, так как живем рядом».

Полицейские устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.

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#ДТП

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Комментарии
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  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    а я давно говорю в городе бардак полиция не работает!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    vladimirna

    а я давно говорю в городе бардак полиция не работает!



    Чой-то не работает? Загнали водилу в облстат. Экипажей пять минимум (с люстрами) окружили.

    p.s. ещё бы восстановление сломанного ограждения на водятла повесить.

  • vladimirna

    vladimirna
    2 часа назад

    дак еслиб эти экипажи в центре патрулировали то я водятел не сунулсяб

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    vladimirna

    дак еслиб эти экипажи в центре патрулировали то я водятел не сунулсяб



    А чего это только в центре?

    И по микрахе гоняют водятелы, и по КПП...

    Не хватает на всех торговцев полосатыми палками. (

  • Квочка

    Квочка
    32 минуты назад

    У нас на театральная горького было хорошо слышно, что машина врезалась что-то

  • Авантыч

    Авантыч
    20 минут назад

    Что за бред пишет этот человек? vladimirna

  • Авантыч

    Авантыч
    20 минут назад

    Что за бред пишет этот человек? vladimirna

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