В Благовещенске водитель, пытаясь скрыться от полицейских, вылетел на тротуар

В ночь на 13 августа в областном центре произошла авария – автомобиль снес леерное ограждение и едва не врезался в стоящее рядом здание. ДТП случилось в районе Зейской и Кузнечной.

Водитель иномарки не остановился по требованию экипажа ДПС. Однако после непродолжительного преследования он не справился с управлением и вылетел на тротуар в районе пересечения улиц Зейской и Кузнечной, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

В результате ДТП обошлось без пострадавших. В социальных сетях амурчане пишут, что водителю повезло, что в момент аварии на тротуаре не было людей: «Слышала вчера ночью удар сильный и шум – живу рядом. Хорошо, что никто не попался под колеса ему»; «Слава богу, что в этот момент на тротуаре не было людей»; «Хорошо, что никого рядом не было. Каждый день там проходим с ребенком, так как живем рядом».

Полицейские устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.