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13 августа 2019, 23:00 1

Для оценки ущерба, нанесенного аграриям наводнением, используют лодки и квадрокоптеры

Для оценки ущерба, нанесенного аграриям наводнением, используют лодки и квадрокоптеры
Фото: pixabay.com

По данным Амурского ЦГМС, из-за частых сильных дождей и в результате подъема уровня рек Селемджа, Амур, Зея и их притоков в 12 районах области сформировалось опасное агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельхозтоваропроизводителям Амурской области, составит около 2 миллиардов рублей.

Земли переувлажнены и подтоплены в Тамбовском, Белогорском, Серышевском, Ивановском, Бурейском, Константиновском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском, Завитинском, Магдагачинском и Свободненском районах.

По оперативным данным, пострадало 280 хозяйств в 15 районах области на 254 833 гектарах посевной площади (22 % от общей площади посевов). Из них соей засеяны 206 239 гектаров (24 % от площади посева сои), зерновыми культурами – 48 244 гектара (21 %) и прочими – 343 гектара. От переувлажнения пострадало 218 433 гектара посевной площади (86 % от пострадавшей площади), от затопления рек – 18 186 гектаров (7 %), от града – 18 214 гектара (7 %).

В районах области созданы комиссии по оценке ущерба. Специалисты обследуют состояние посевов сельскохозяйственных культур и уточняют площади погибших культур.

Из-за сильного переувлажнения и затопления некоторых полей привлекают авиацию, квадрокоптеры, лодки.

В некоторых хозяйствах, первоначально заявивших о переувлажнении, отмечается восстановление в связи с уходом воды, поэтому данные могут корректироваться как в сторону увеличения, так и уменьшения, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#наводнение #сельское хозяйство #финансы

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Комментарии
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  • Сплетница V.M.

    Сплетница V.M.
    1 час назад

    выплатят как всегда по минимуму

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