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Умерла почетный гражданин города Благовещенска Нина Релина

Умерла почетный гражданин города Благовещенска Нина Релина
Фото: Амур.инфо

13 августа в Благовещенске умерла участник Великой Отечественной войны, поэт, журналист, почетный гражданин города Благовещенска, автор гимна амурской столицы Нина Релина. Ей было 97 лет.

Нина Релина родилась 18 апреля 1922 года на Урале. Будучи студенткой Свердловского горного института, она ушла на фронт. Была радистом первого класса, трудилась на радиостанции в Москве, а День Победы встретила под Вильнюсом.

Нина Релина была отмечена многими наградами, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

На Дальний Восток Нина Релина приехала в 60-е годы. Работала журналистом, в том числе в газете «Амурская правда». Нина Валериановна выпустила несколько сборников стихотворений, стала членом Союза писателей России. Ее имя есть в энциклопедии «Лучшие люди России». В 2006 году у столицы Приамурья появился свой гимн, автором стихов к главной песне Благовещенска стала Нина Релина.

Дата прощания с Ниной Релиной уточняется. Администрация Благовещенска выражает соболезнования родным и близким Нины Валериановны.

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#память

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