Умерла почетный гражданин города Благовещенска Нина Релина

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Нина Релина родилась 18 апреля 1922 года на Урале. Будучи студенткой Свердловского горного института, она ушла на фронт. Была радистом первого класса, трудилась на радиостанции в Москве, а День Победы встретила под Вильнюсом.

Нина Релина была отмечена многими наградами, в числе которых орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

На Дальний Восток Нина Релина приехала в 60-е годы. Работала журналистом, в том числе в газете «Амурская правда». Нина Валериановна выпустила несколько сборников стихотворений, стала членом Союза писателей России. Ее имя есть в энциклопедии «Лучшие люди России». В 2006 году у столицы Приамурья появился свой гимн, автором стихов к главной песне Благовещенска стала Нина Релина.

Дата прощания с Ниной Релиной уточняется. Администрация Благовещенска выражает соболезнования родным и близким Нины Валериановны.