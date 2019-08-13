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13августа
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сегодня, 13:00 0

Семья из Тынды попала в серьезное ДТП в Хабаровске, ребенок – в реанимации (видео)

Семья из Тынды попала в серьезное ДТП в Хабаровске, ребенок – в реанимации (видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus/

Жители Тынды Амурской области получили травмы при аварии в Хабаровске. В машине находилась семья из трех человек, в том числе 12-летняя девочка и их родственник – 22-летний молодой человек. Именно он и сидел за рулем Suzuki SX4.

Происшествие случилось в воскресенье, 11 августа, на улице Краснореченской Хабаровска. Вместе с родственниками – жителями Тынды – он ехал в сторону центра города. Но когда на большой скорости заехал в лужу, молодой человек потерял контроль над автомобилем. Потеряв сцепление с дорогой, машина через встречную полосу улетела на дальнюю обочину и врезалась в основание электронного табло автозаправочной станции.

12-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье иномарки, получила наиболее тяжелые травмы. У нее ушиб мозга тяжелой степени, тяжелая сочетанная травма и перелом голени. Врачи доставили ее в реанимацию.

В больницу попали и родители ребенка. У женщины 1984 года рождения менее тяжелый ушиб мозга с кровоизлиянием, переломы плеча и предплечья; мужчина 1981 года рождения сломал ключицу и лучевую кость.

У водителя перелом бедра. По данным ГИБДД, дорожный стаж молодого человека исчисляется с 2015 года. В момент аварии водитель был трезв, сообщает портал «Губерния».

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#Дальний Восток #дети #ДТП #здоровье

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