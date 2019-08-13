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13августа
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сегодня, 12:49 0

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Фото: pixabay.com

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга «Ромир». До этого россияне в среднем тратили 546 рублей, сообщает «Российская газета».

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, уменьшение чека связано с сезонным фактором: «За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств».

На Северо-Западе показатель снизился на 3,2 процента – до 598 рублей, на Урале и в Сибири – на 3,1 процента (до 559 рублей и 462 рублей соответственно). В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3 процента (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах – на 1 процент (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно). Средний чек в июле по отношению к июню вырос только на Дальнем Востоке (на 3,5 процента – до 650 рублей).

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#Дальний Восток #экономика

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