Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

По словам президента «Ромира» Андрея Милехина, уменьшение чека связано с сезонным фактором: «За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств».

На Северо-Западе показатель снизился на 3,2 процента – до 598 рублей, на Урале и в Сибири – на 3,1 процента (до 559 рублей и 462 рублей соответственно). В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3 процента (до 496 рублей), в Центральном и Южном округах – на 1 процент (до 601 рубля и до 574 рублей соответственно). Средний чек в июле по отношению к июню вырос только на Дальнем Востоке (на 3,5 процента – до 650 рублей).