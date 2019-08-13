В Благовещенске ограбили таксиста

В Благовещенске ограбили водителя такси. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что при выполнении заказа один из пассажиров открыто похитил из его машины около 2 500 рублей и скрылся.

Установлено, что возле одного из городских кафе в автомобиль пострадавшего сели четверо мужчин. По прибытии на указанный адрес пассажиры вышли, а водитель попросил оплатить поездку. Тогда один из пассажиров забрал из подстаканника водителя 2 500 рублей и сказал ему уезжать.

Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. Они обследовали близлежащие районы и задержали злоумышленника по приметам, указанным мужчиной.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба амурского УМВД.