Рухнувшая электроопора в Благовещенске была прогнившей

«В понедельник 12 августа в 6:15 поступил звонок в диспетчерскую службу о происшествии. В 9:00 все последствия были устранены. Потребители с электричеством, опора вывезена. Причина – прогнившая из-за постоянной высокой влажности древесина, местность болотистая...» – прокомментировали в «Амурских коммунальных системах».

В компании добавили, что в этом районе в июле была построена новая линия. Установлены железобетонные опоры. Демонтаж старых деревянных опор назначен на ближайшее время.