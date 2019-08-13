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13августа
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сегодня, 12:03 0

Рухнувшая электроопора в Благовещенске была прогнившей

Рухнувшая электроопора в Благовещенске была прогнившей
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg

В пресс-службе АКС прокомментировали инцидент с электроопорой, произошедший 12 августа в районе перекрестка улиц Батарейной и Красноармейской. Столб рухнул из-за прогнившей древесины.

«В понедельник 12 августа в 6:15 поступил звонок в диспетчерскую службу о происшествии. В 9:00 все последствия были устранены. Потребители с электричеством, опора вывезена. Причина – прогнившая из-за постоянной высокой влажности древесина, местность болотистая...» – прокомментировали в «Амурских коммунальных системах».

В компании добавили, что в этом районе в июле была построена новая линия. Установлены железобетонные опоры. Демонтаж старых деревянных опор назначен на ближайшее время.

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#ЖКХ

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