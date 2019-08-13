В соцсетях распространяют информацию, что в Свободненском районе медведь загрыз человека

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо сообщили о трагическом происшествии с медведем. По данным источника, он загрыз человека у села Москвитино в Свободненском районе. Глава района эту информацию не подтвердила.

Видео снято в лесу. На кадрах – крупный медведь, очевидно, его застрелили. «ЧП произошло возле поселка, медведь загрыз человека. Медведя убили. Большой медведь, ужас какой. В поселок уже пришел!» – говорит за кадром автор видео.

Мужчина прикладывает руку к лапе медведя, чтобы показать в сравнении размеры зверя. Далее автор видео отходит от туши и подходит к телу человека, неподвижно лежащему в кустах. Видно, что человек почти полностью раздет, а на теле – следы зубов или когтей.

«Я вчера его видел, это не местный. Мужик с бородой, лицо обросшее», – говорит другой голос за кадром.

Корреспондент Амур.инфо обратился за комментарием к главе Свободненского района. Эльвира Агафонова опровергла информацию, что ЧП произошло в ее муниципалитете. «Сказка какая-то, непонятно, кто ее выдумал. Может, это лес не наш? То тигра в соцсетях пускают, то быка каждый месяц», – прокомментировала глава.