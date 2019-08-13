В амурском селе на памятнике воинам, погибшим в Отечественной войне, изобразили солдат НАТО

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области на отремонтированном памятнике землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, нашли существенную ошибку. Жители обратили внимание, что изображенные силуэты воинов, не имеют никакого отношения к временам Второй мировой войны в целом, и к Великой Отечественной – в частности.

Сельчане разглядели в силуэтах – военных НАТО. Изображение чужих солдат на мемориале появилось при его ремонте к нынешнему 9 Мая. Однако известно об этом стало совсем недавно – вопрос поднял местный житель Дипкуна, депутат районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.

«Приехали работяги-подрядчики, не знаю, откуда точно. Сделали на этом мемориале доску из железа и рисунок, который к Великой Отечественной войне не имеет никакого отношения. Там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 – там все это четко видно. Оно в черно-белом формате, но очень четко все. Соответственно, людей в Дипкуне это сильно возмутило. Вроде картинку, которую прилепили, заказывали где-то в Благовещенске», – рассказал депутат.

Он обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. В официальном ответе говорится, что памятник в Дипкуне не состоит на государственной охране как объект культурного наследия, в том числе и потому, что с момента сооружения объекта еще не прошло 40 лет. А также перечислили другие требования к памятникам истории и культуры.

При этом в ведомстве согласились, что изображение на мемориале действительно не имеет никакого отношения к событиям Великой Отечественной войны.

«Да, мы считаем, что изображение, которое там, не соответствует изображению солдат периода Второй мировой войны. Но мы указали, что данный памятник не является объектом культурного наследия и ответственность за его содержание и сохранность несут органы местного самоуправления. Поэтому у себя на сельском совете они должны решать эти вопросы. Мы с правовой точки зрения вмешаться в эту ситуацию не можем», – пояснил Виталий Ребизант, начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.

Помимо силуэтов чужих солдат, жителей Дипкуна смущает еще и качество проведенных работ. «К 9 Мая делали, а пол-лета не прошло – все вздулось пузырями, все отвалилось», – говорит Валерий Ветелкин.

Как рассказала глава Тындинского района Тамара Лысакова, с районной администрацией макет обновленного памятника никто не согласовывал. Вложенные в ремонт деньги, по информации Тамары Александровны, выделил Дипкунский сельсовет.

«Разберемся, исправим ситуацию. Мы сами были на празднике и сказали: "Вы что делаете? Давайте-ка убирайте". Но там же не отдерешь его просто так теперь. Это специалисты делали. Поэтому будут переделывать. (…) Сейчас приезжает исполняющая обязанности главы из отпуска, и все исправим», – пообещала Тамара Александровна.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году в Благовещенске разгорелся громкий скандал. В одном из торговых центров к 23 февраля в центре выставили баннер, на котором изобразили немецкие танки и самолеты, а последовательность цветов на флаге России была нарушена. После обнаружения ошибки администрация ТРЦ принесла горожанам извинения, а генерального директора оштрафовали за это на 4 тысячи рублей.