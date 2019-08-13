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13августа
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сегодня, 11:37 0

Благовещенский суд запретил интернет-игру «Накажи своего учителя»

Благовещенский суд запретил интернет-игру «Накажи своего учителя»
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд запретил к распространению в РФ онлайн-игру «Накажи своего учителя». При прохождении игры пользователю предлагались различные способы причинения смерти учителю: избиение, удушение, поджог, причинение различных телесных повреждений.

Сведения о сайте, где размещена игра, отсутствуют в Реестре, собственник и правообладатель сайта не установлены.

Из описания игры следует: «"Накажи своего учителя" бесплатная онлайн игра для времяпровождения для геймеров всех возрастов. Играйте в мини-флеш игры и получайте кучу удовольствий».

Исковое заявление в суд направил прокурор Сковородинского района.

Игра была выявлена входе мониторинга интернета на предмет выявления сайтов, содержащих сведения, запрещенные к распространению законодательством РФ, сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

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#закон

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