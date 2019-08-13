Улететь в Москву из Благовещенска с 1 октября можно будет за 3 500 рублей

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Авиакомпания «Сибирь» снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам. Акция действует с 12 по 18 августа. По низким ценам можно купить билет на рейсы, которые будут выполняться с 1 октября по 20 декабря 2019 года.

В рамках акции билет из Благовещенска в Москву стоит от 3 500 рублей. Цены на билеты до Новосибирска начинаются от 2 000 рублей. Билеты по маршруту Владивосток – Хабаровск продают минимум за 500 рублей.

«Льготные авиабилеты доступны в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях. (…)Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено», – сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Льготные билеты можно купить не только на прямые перелеты, но и на трансферные рейсы из городов Дальнего Востока в Симферополь (через Новосибирск), а также из Санкт-Петербурга в Мирный (с трансфером через Москву или Новосибирск).

Указанные цены действуют на перелет в одну сторону по направлениям:

Направление перелета Стоимость Благовещенск — Москва от 3 500 р. Благовещенск — Новосибирск от 2 000 р. Владивосток — Петропавловск-Камчатский от 2 000 р. Владивосток — Хабаровск от 500 р. Владивосток — Южно-Сахалинск от 500 р. Иркутск — Санкт-Петербург от 4 500 р. Иркутск — Магадан от 1 500 р. Магадан — Новосибирск от 3 000 р. Мирный — Санкт-Петербург от 4 000 р. Мирный — Новосибирск от 2 000 р. Москва — Калининград от 500 р. Москва — Благовещенск от 3 500 р. Москва — Улан-Удэ от 3 000 р. Москва — Чита от 3 000 р. Москва — Якутск от 3 500 р. Москва — Горно-Алтайск от 2 500 р. Москва — Мирный от 3 000 р. Москва — Норильск от 3 000 р. Новосибирск — Благовещенск от 2 000 р. Новосибирск — Владивосток от 4 000 р. Новосибирск — Магадан от 3 000 р. Новосибирск — Мирный от 2 000 р. Новосибирск — Нерюнгри от 4800 р. Новосибирск — Петропавловск-Камчатский от 3 000 р. Новосибирск — Симферополь от 2 000 р. Новосибирск — Удачный от 3 000 р. Новосибирск — Хабаровск от 3 000 р. Новосибирск — Чита от 1 500 р. Новосибирск — Якутск от 3 500 р. Норильск — Москва от 3 000 р. Петропавловск-Камчатский — Владивосток от 2 000 р. Петропавловск-Камчатский — Новосибирск от 3 000 р. Симферополь — Благовещенск от 4 000 р. Симферополь — Владивосток от 5 500 р. Симферополь — Магадан от 5 000 р. Симферополь — Мирный от 3 500 р. Симферополь — Новосибирск от 2 000 р. Симферополь — Петропавловск-Камчатский от 4 500 р. Симферополь — Хабаровск от 4 500 р. Симферополь — Чита от 3 000 р. Улан-Удэ — Москва от 3 000 р. Хабаровск — Новосибирск от 3 000 р. Чита — Москва от 3 000 р. Якутск — Владивосток от 2 000 р. Якутск — Москва от 3 500 р. Якутск — Новосибирск от 4 500 р. Якутск — Новосибирск от 3 000 р.

Как сообщало Амур.инфо, спецтарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет включительно, для людей пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидов первой группы и сопровождающим их лицам, детям-инвалидам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.

Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).