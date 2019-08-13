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сегодня, 12:00 4

Улететь в Москву из Благовещенска с 1 октября можно будет за 3 500 рублей

Улететь в Москву из Благовещенска с 1 октября можно будет за 3 500 рублей
Фото: Амур.инфо

Авиакомпания «Сибирь» снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам. Акция действует с 12 по 18 августа. По низким ценам можно купить билет на рейсы, которые будут выполняться с 1 октября по 20 декабря 2019 года.

В рамках акции билет из Благовещенска в Москву стоит от 3 500 рублей. Цены на билеты до Новосибирска начинаются от 2 000 рублей. Билеты по маршруту Владивосток – Хабаровск продают минимум за 500 рублей.

«Льготные авиабилеты доступны в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях. (…)Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено», – сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Льготные билеты можно купить не только на прямые перелеты, но и на трансферные рейсы из городов Дальнего Востока в Симферополь (через Новосибирск), а также из Санкт-Петербурга в Мирный (с трансфером через Москву или Новосибирск).

Указанные цены действуют на перелет в одну сторону по направлениям:

Направление перелета

Стоимость

Благовещенск — Москва

от 3 500 р.

Благовещенск — Новосибирск

от 2 000 р.

Владивосток — Петропавловск-Камчатский

от 2 000 р.

Владивосток — Хабаровск

от 500 р.

Владивосток — Южно-Сахалинск

от 500 р.

Иркутск — Санкт-Петербург

от 4 500 р.

Иркутск — Магадан

от 1 500 р.

Магадан — Новосибирск

от 3 000 р.

Мирный — Санкт-Петербург

от 4 000 р.

Мирный — Новосибирск

от 2 000 р.

Москва — Калининград

от 500 р.

Москва — Благовещенск

от 3 500 р.

Москва — Улан-Удэ

от 3 000 р.

Москва — Чита

от 3 000 р.

Москва — Якутск

от 3 500 р.

Москва — Горно-Алтайск

от 2 500 р.

Москва — Мирный

от 3 000 р.

Москва — Норильск

от 3 000 р.

Новосибирск — Благовещенск

от 2 000 р.

Новосибирск — Владивосток

от 4 000 р.

Новосибирск — Магадан

от 3 000 р.

Новосибирск — Мирный

от 2 000 р.

Новосибирск — Нерюнгри

от 4800 р.

Новосибирск — Петропавловск-Камчатский

от 3 000 р.

Новосибирск — Симферополь

от 2 000 р.

Новосибирск — Удачный

от 3 000 р.

Новосибирск — Хабаровск

от 3 000 р.

Новосибирск — Чита

от 1 500 р.

Новосибирск — Якутск

от 3 500 р.

Норильск — Москва

от 3 000 р.

Петропавловск-Камчатский — Владивосток

от 2 000 р.

Петропавловск-Камчатский — Новосибирск

от 3 000 р.

Симферополь — Благовещенск

от 4 000 р.

Симферополь — Владивосток

от 5 500 р.

Симферополь — Магадан

от 5 000 р.

Симферополь — Мирный

от 3 500 р.

Симферополь — Новосибирск

от 2 000 р.

Симферополь — Петропавловск-Камчатский

от 4 500 р.

Симферополь — Хабаровск

от 4 500 р.

Симферополь — Чита

от 3 000 р.

Улан-Удэ — Москва

от 3 000 р.

Хабаровск — Новосибирск

от 3 000 р.

Чита — Москва

от 3 000 р.

Якутск — Владивосток

от 2 000 р.

Якутск — Москва

от 3 500 р.

Якутск — Новосибирск

от 4 500 р.

Якутск — Новосибирск

от 3 000 р.

Как сообщало Амур.инфо, спецтарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет включительно, для людей пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидов первой группы и сопровождающим их лицам, детям-инвалидам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.

Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).

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#транспорт #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    А зачем они в это время нужны? Все дети уже в школу пойдут, студенты в свои учебные заведения, пенсионеры и так еле от пенсии до пенсии дотягивают! Зато как новость подана, читайте, смотрите как государство о вас заботится! Почему нельзя установить такие тарифы к примеру на июль-август?

  • nikamura

    nikamura
    1 час назад

    Да их наверно и нет уже. В прошлом году скандал был, что эти билеты субсидированные купить невозможно. БОльшую часть сотрудники авиакомпаний сами выкупают для родных, знакомых, до начала продаж.

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    Graf1977

    А зачем они в это время нужны? Все дети уже в школу пойдут, студенты в свои учебные заведения, пенсионеры и так еле от пенсии до пенсии дотягивают! Зато как новость подана, читайте, смотрите как государство о вас заботится! Почему нельзя установить такие тарифы к примеру на июль-август?



    Это точно!!! Кому они нужны в это время?

    зато потом напишут, что в прошлом были выделены субсидированные билеты, но ввиду отсутствия спроса в новом году решено уменьшить их количество. А то что июль-август улететь невозможно.... об этом умолчат.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Улететь можно, но не всем!

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