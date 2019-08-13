Улететь в Москву из Благовещенска с 1 октября можно будет за 3 500 рублей
Авиакомпания «Сибирь» снизила цены на авиабилеты по субсидированным тарифам. Акция действует с 12 по 18 августа. По низким ценам можно купить билет на рейсы, которые будут выполняться с 1 октября по 20 декабря 2019 года.
В рамках акции билет из Благовещенска в Москву стоит от 3 500 рублей. Цены на билеты до Новосибирска начинаются от 2 000 рублей. Билеты по маршруту Владивосток – Хабаровск продают минимум за 500 рублей.
«Льготные авиабилеты доступны в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также на отдельных региональных направлениях. (…)Количество мест по субсидированным тарифам на каждом рейсе ограничено», – сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Льготные билеты можно купить не только на прямые перелеты, но и на трансферные рейсы из городов Дальнего Востока в Симферополь (через Новосибирск), а также из Санкт-Петербурга в Мирный (с трансфером через Москву или Новосибирск).
Указанные цены действуют на перелет в одну сторону по направлениям:
|
Направление перелета
|
Стоимость
|
Благовещенск — Москва
|
от 3 500 р.
|
Благовещенск — Новосибирск
|
от 2 000 р.
|
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
|
от 2 000 р.
|
Владивосток — Хабаровск
|
от 500 р.
|
Владивосток — Южно-Сахалинск
|
от 500 р.
|
Иркутск — Санкт-Петербург
|
от 4 500 р.
|
Иркутск — Магадан
|
от 1 500 р.
|
Магадан — Новосибирск
|
от 3 000 р.
|
Мирный — Санкт-Петербург
|
от 4 000 р.
|
Мирный — Новосибирск
|
от 2 000 р.
|
Москва — Калининград
|
от 500 р.
|
Москва — Благовещенск
|
от 3 500 р.
|
Москва — Улан-Удэ
|
от 3 000 р.
|
Москва — Чита
|
от 3 000 р.
|
Москва — Якутск
|
от 3 500 р.
|
Москва — Горно-Алтайск
|
от 2 500 р.
|
Москва — Мирный
|
от 3 000 р.
|
Москва — Норильск
|
от 3 000 р.
|
Новосибирск — Благовещенск
|
от 2 000 р.
|
Новосибирск — Владивосток
|
от 4 000 р.
|
Новосибирск — Магадан
|
от 3 000 р.
|
Новосибирск — Мирный
|
от 2 000 р.
|
Новосибирск — Нерюнгри
|
от 4800 р.
|
Новосибирск — Петропавловск-Камчатский
|
от 3 000 р.
|
Новосибирск — Симферополь
|
от 2 000 р.
|
Новосибирск — Удачный
|
от 3 000 р.
|
Новосибирск — Хабаровск
|
от 3 000 р.
|
Новосибирск — Чита
|
от 1 500 р.
|
Новосибирск — Якутск
|
от 3 500 р.
|
Норильск — Москва
|
от 3 000 р.
|
Петропавловск-Камчатский — Владивосток
|
от 2 000 р.
|
Петропавловск-Камчатский — Новосибирск
|
от 3 000 р.
|
Симферополь — Благовещенск
|
от 4 000 р.
|
Симферополь — Владивосток
|
от 5 500 р.
|
Симферополь — Магадан
|
от 5 000 р.
|
Симферополь — Мирный
|
от 3 500 р.
|
Симферополь — Новосибирск
|
от 2 000 р.
|
Симферополь — Петропавловск-Камчатский
|
от 4 500 р.
|
Симферополь — Хабаровск
|
от 4 500 р.
|
Симферополь — Чита
|
от 3 000 р.
|
Улан-Удэ — Москва
|
от 3 000 р.
|
Хабаровск — Новосибирск
|
от 3 000 р.
|
Чита — Москва
|
от 3 000 р.
|
Якутск — Владивосток
|
от 2 000 р.
|
Якутск — Москва
|
от 3 500 р.
|
Якутск — Новосибирск
|
от 4 500 р.
|
Якутск — Новосибирск
|
от 3 000 р.
Как сообщало Амур.инфо, спецтарифы доступны для граждан России в возрасте до 23 лет включительно, для людей пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет), инвалидов первой группы и сопровождающим их лицам, детям-инвалидам, инвалидам с детства второй или третьей группы любого возраста, а также пассажирам из многодетных семей.
Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).
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