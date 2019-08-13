В Приамурье могут подорожать фрукты из-за запрета их ввоза из Китая

По каждому факту поступления зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая, а также не раз предлагал провести консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров, однако они так и не были проведены.

По информации амурского Россельхознадзора, под запретом оказались айва, груши, яблоки, абрикосы, алыча, вишня, нектарины инжирные, нектаркотумы, персики, плуот, слива, черешня.

В прошлом году из Китая в Приамурье было ввезено 8 712 тонн фруктов, с начала года – 3 941 тонна. Запрет ввели до проведения соответствующих экспертных консультаций и инспекции мест производства этой продукции. Предположительно, из-за запрета в регион не поступит чуть более 300 партий фруктов.

Россельхознадзор отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков овощей и фруктов в Россию, ежегодно оттуда ввозится свыше 900 тысяч тонн продукции, в том числе более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков, сообщает «Агроинвестор».

Россельхознадзор ожидает проведения консультаций с китайской стороной и инспекций, после чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли.

Доля китайской плодоовощной продукции на рынках Дальнего Востока и Юго-Востока Сибири очень большая: в отдельных районах она доходит до 80 %, оценивает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Однако безопасность данной продукции уже давно вызывала сомнение у надзорных органов — не было никакой информации о происхождении и составе поставляемых из Китая овощей и фруктов.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, считает, что в целом закрытие поставок фруктов из Китая не сильно повлияет на российский рынок: сегодня Китай сам потребляет 90 % произведенных яблок — тот объем продукции, который идет в Сибирь и на Дальний Восток, где плотность и численность населения невелика, легко заместят отечественные садоводы, которые ежегодно в совокупности увеличивают производство яблок на 150-200 тысяч тонн.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что Кубань готова компенсировать объем фруктов, запрещенных к ввозу из Китая. Сейчас в регионе продолжается сбор поздних сортов персиков, слив, яблок, груш и ремонтантных сортов малины. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, с начала года собрано около 30 тысяч тонн фруктов и ягод, в том числе более 16 тысяч тонн семечковых и 12,6 тысячи тонн косточковых.

Однако пока наладятся межрегиональные поставки, население Сибири и Дальнего Востока может чувствовать дефицит продукции, не исключает Решетникова.

Что касается производства фруктов в этих регионах то интенсивное садоводство там возможно в очень ограниченных объемах. «Там есть собственные сады, товарные производители, но они в основном традиционного типа — качество производимых яблок не подходит для длительного хранения, а объемы урожаев очень небольшие», — знает она.

По мнению Решетниковой, из-за запрета поставок из Китая цены на фрукты в Сибири и на Дальнем Востоке вырастут, так как из КНР ввозилась самая бюджетная продукция. «Каким будет этот рост, сказать сложно — все зависит от того, как скоро снимут запрет на импорт из Китая. Сейчас, в сезон сбора урожая, резкого скачка цен не будет, — предполагает она. — Особенно с учетом того, что сбор в южных регионах страны идет хорошими темпами и объемы урожая высокие».

Отечественные садоводы будут стараться расширить географию сбыта своей продукции, и в этом плане запрет поставок из Китая сыграл им на руку, но доставка яблок из Краснодара до той же Читы требует времени и специального транспорта, обращает внимание она. Если же запрет будет продлен до нового года, то в зимний период потребительские цены на фрукты в Сибири и на Дальнем Востоке вырастут не менее, чем на 15-20 %, прогнозирует эксперт.

Муханин убежден, что закрытие импорта фруктов из Китая не скажется на ценах. «На стоимость яблок в нашей стране больше влияет фактор сезонности: из-за нехватки мощностей для хранения с сентября по декабрь рынок перенасыщен продукцией собственного производства, и садоводы снижают цены, чтобы максимально быстро продать излишки», — комментирует он.

По мнению президента Плодоовощного союза Анатолия Куценко, основной объем овощей и фруктов из Китая ввозится во втором квартале, тогда как в другие кварталы эта страна не является для России основным поставщиком. Поэтому больших проблем с замещением китайской продукции возникнуть не должно.