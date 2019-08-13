Россиянка с золотом в кроссовках пыталась выехать в Китай

Фото: Читинская таможня

Женщину с двумя килограммами золота в кроссовках задержали на Читинской таможне. Через международный пункт пропуска в Забайкальске она пыталась выехать в Китай, но была задержана.

«Сотрудники таможенного поста заметили, что перед началом таможенного контроля россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. При личном таможенном досмотре туристка добровольно выдала 10 слитков из жёлтого металла, общим весом 1 килограмм 870,27 грамма. Слитки были спрятаны в кроссовках под стельками», — сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Читинской таможни.

Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота, их оценочная стоимость превышает 4 миллиона рублей. Туристка заявила, что слитки достались ей по наследству от родственников. Она хотела продать их в Китае.

«Слитки изготовлены кустарным способом. Промышленные пробы, как и документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали. Вероятно, золото добыто незаконно. В Забайкальском крае много золотодобывающих предприятий, а также "чёрных" золотодобытчиков», — уточнили в пресс-службе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до 7 лет колонии.