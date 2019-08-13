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13августа
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сегодня, 11:10 0

В Благовещенске электроопора упала на дорогу

В Благовещенске электроопора упала на дорогу
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg

В Благовещенске дорогу перегородила рухнувшая электроопора. Инцидент произошел неподалеку от перекрестка Батарейной и Красноармейской. Видео, на котором камера наблюдения зафиксировала падение столба, опубликовал один из инстаграм-аккаунтов.

«Благовещенск, 12 августа. Вот такие у нас опоры под электропровода», – комментирует голос за кадром. Видно, что рухнувший столб обрывает провода, летят искры.

Видео: www.instagram.com/kriminal.blg

Сообщается, что за 10 минут до этого по улице прошел мужчина. «Как хороша улица Батарейная: движение раз в 10 минут, тишина и спокойствие, ну не считая столба», – пишут в комментариях.

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#ЖКХ

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