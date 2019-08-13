Пятилетнюю девочку едва не сожгли старшие подруги

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В Новокузнецке маленькая девочка едва не оказалась сожженной заживо. Пятилетняя малышка 7 августа гуляла со старшими подругами – 9 и 11 лет. Ее платье, балуясь зажигалкой, подожгла 9-летняя девочка.

«По предварительной информации, в дневное время потерпевшая с двумя подругами гуляла на улице недалеко от своего дома. Во время прогулки 5- и 11-летняя девочки, держась за руки, стали кружиться, 9-летняя стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой», – рассказали в Следственном комитете региона.

Ребенок смог добраться до дома сам. Брат увидел ее из окна и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал скорую помощь. Девочку увезли в больницу с ожогами. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, пишет «УралПолит.Ru».

Местные СМИ сообщили, что жильцы дома, ставшие очевидцами событий, рассказывают свою версию произошедшего. По их словам, старшие девочки специально подожгли младшую: якобы одна из школьниц держала малышку, а другая подожгла ее платье.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следователям.