Жительница Амурской области обвиняется в организации проституции в Якутии

В Нерюнгри направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Амурской области. Она обвиняется по 240 и 241 статьям Уголовного кодекса РФ. Амурчанку обвиняют в вовлечении в занятие проституцией и организацию занятия проституцией другими лицами.

Прокурор города Нерюнгри утвердил обвинительное постановление по уголовному делу, сообщает прокуратура республики Саха (Якутия).

По версии дознания, обвиняемая через интернет подыскивала девушек из Амурской области, согласных оказывать услуги интимного характера на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), а также осуществляла управленческие функции, связанные с распределением и планированием их деятельности. Эту деятельность амурчанка вела в период с 2017 по 2019 годы в целях материальной выгоды.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Нерюнгринскому району. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.