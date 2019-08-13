Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:10 0

Восстанавливать печи в домах амурских подтопленцев приедут специалисты из других регионов

Восстанавливать печи в домах амурских подтопленцев приедут специалисты из других регионов
Фото: архив Амур.инфо

С наступлением холодов жители территорий, которые пострадали от наводнения, могут столкнуться с новой проблемой – отсутствием печного отопления в частных домах из-за повреждения печей. Как решить этот вопрос, думают в региональном правительстве.

Вопрос с поиском печников сейчас решается, но подобных специалистов на территории Приамурья недостаточно. Поэтому, возможно, придется обратиться к услугам профессионалов в этой сфере из других субъектов, сообщают в пресс-службе правительства области.

В связи с возможными проблемами с печным отоплением, возможно увеличение числа желающих отправиться в пункты длительного пребывания. Сейчас, по информации глав Мазановского и Селемджинского районов, отправиться в пункты длительного пребывания изъявили желание крайне мало пострадавших от паводка граждан.

Просмотров всего: 121

#наводнение #областная власть

распечатать


Наводнение 2019 1

Сформирован список на выплаты из бюджета РФ пострадавшим амурчанам более чем на 45 миллионов
Наводнение 2019

В Приамурье не осталось ни одного подтопленного дома
Общество

Хабаровск готовится встретить пик паводка на Амуре
Экономика 1

Приамурье обсуждает вопросы сотрудничества с Индией
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь