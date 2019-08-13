Восстанавливать печи в домах амурских подтопленцев приедут специалисты из других регионов

Фото: архив Амур.инфо

С наступлением холодов жители территорий, которые пострадали от наводнения, могут столкнуться с новой проблемой – отсутствием печного отопления в частных домах из-за повреждения печей. Как решить этот вопрос, думают в региональном правительстве.

Вопрос с поиском печников сейчас решается, но подобных специалистов на территории Приамурья недостаточно. Поэтому, возможно, придется обратиться к услугам профессионалов в этой сфере из других субъектов, сообщают в пресс-службе правительства области.

В связи с возможными проблемами с печным отоплением, возможно увеличение числа желающих отправиться в пункты длительного пребывания. Сейчас, по информации глав Мазановского и Селемджинского районов, отправиться в пункты длительного пребывания изъявили желание крайне мало пострадавших от паводка граждан.