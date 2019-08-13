Сформирован список на выплаты из бюджета РФ пострадавшим амурчанам более чем на 45 миллионов

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После наводнения в Амурской области основной вопрос на сегодня, как говорят в правительстве региона, – это подготовка документов для получения пострадавшими помощи из федерального бюджета. Списки на выделение средств еще формируются.

Уже был сформирован список на общую сумму 45,6 миллиона рублей. Из них более 6 миллионов – на единовременные выплаты по 10 тысяч рублей для 605 человек; 3,65 миллиона рублей – на оказание финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости в размере 50 тысяч рублей для 73 человек; еще почти 36 миллионов – на выплаты по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества первой необходимости для 359 человек.

В списки вошли подтопленцы из Белогорска, Зеи, Селемджинского, Тамбовского, Константиновского и Свободненского районов, информирует пресс-служба правительства области.

В настоящее время проверяются списки Мазановского, Ивановского, Благовещенского, Магдагачинского и Серышевского районов. Работа по формированию пакетов документов в городах и районах продолжается. Глав призвали активизировать усилия в этом направлении. Ведь от оперативности работы властей на местах сейчас зависит то, насколько быстро пострадавшие жители получат компенсации из федерального бюджета.

На сегодняшний день министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 13,69 миллиона рублей, из которых почти 11,5 миллиона – по 10 тысяч рублей на человека (1 147 жителей), 2,22 миллиона – по 30 тысяч на человека (74 человека).