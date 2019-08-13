Ребенок подхватил инфекцию горла и остался без рук и ног

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Одиннадцатимесячный Оливер остался без конечностей после того, как подхватил инфекцию горла. Болезнь не диагностировали вовремя. Это произошло в английском городе Клиторпс, графства Линкольншир.

23-летняя Эбигейл Уордл (Abigail Wardle)заметила что у ее 11-месячного Оливера Аисторпа (Oliver Aisthorpe) западает родничок. Женщина испугалась, что у него обезвоживание, и обратилась за медицинской помощью. Врачи прописали ребенку анальгетик и отправили домой. Вскоре состояние младенца ухудшилось, и матери пришлось снова показать его медикам.

У Оливера обнаружили инфекцию горла, которая привела к сепсису. Состояние мальчика нормализовали. Но, как сказали врачи, если ему станет хуже, спасти ребенка не удастся. Из-за того, что диагноз не поставили вовремя, ребенку пришлось ампутировать и руки, и ноги – они начали постепенно отмирать.

«Они были тяжелыми, и ему было неудобно. Оливеру было плохо. Я знаю, что это звучит странно в устах матери, но я очень хотела, чтобы их ампутировали», – рассказала Уордл.

Через пять месяцев мальчика выписали. По словам матери, он привыкает к новой жизни и учится обходиться без конечностей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британское издание The Sun.