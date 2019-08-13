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13августа
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В Хабаровском крае опасаются распространения африканской чумы свиней

В Хабаровском крае опасаются распространения африканской чумы свиней

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о первоочередных мероприятиях, направленных против африканской чумы свиней. Заболевание выявили в соседних регионах – Приморском крае и Амурской области.

Болезнь безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией крайне высокий. В связи этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках. Хабаровчан просят сообщать обо всех подозрительных точках продаж. Управление ветеринарной службы организует контрольные рейды, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Предпринимателям, торгующим свининой, напоминают о необходимости иметь при себе документы о месте производства мяса и проведенных экспертизах за подписью ветеринарного врача. Также в регионе усилен контроль за ввозом мясопродуктов, охлажденной и замороженной свинины. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и о приграничных автомагистралях. Специалисты Россельхознадзора ведут проверки в поселке Лучегорск, в Бикинском районе и на Амурском мосту. При этом в минсельхозе Хабаровского края информируют, что доля сырья из Приморья и Амурской области на рынках Хабаровского края незначительна.

Как сообщало Амур.инфо, вирус африканской чумы свиней был выявлен у животных в одном из крестьянско-фермерских хозяйств села Усть-Ивановка. В радиусе 5 километров от очага инфекции уничтожено все поголовье свиней – 730 особей. В Благовещенском районе объявлен карантин и режим ЧС. За несколько дней до этого 31 июля очаг африканской чумы свиней был в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края.

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#Дальний Восток #сельское хозяйство

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