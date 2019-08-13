В Приамурье не осталось ни одного подтопленного дома

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В правительстве Амурской области прошло очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Его провела первый зампред Татьяна Половайкина. В регионе не осталось ни одного подтопленного жилого дома. 12 августа таких было три – два в Мазановском районе и один – в Благовещенском.

«В Приамурье не осталось подтопленных жилых домов, но до сих пор подтоплено 194 приусадебных участка. Остаются эвакуированными 2 123 человека, в том числе 718 детей. В ПВР находятся 42 человека. Большинство живут у родственников», – отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский.

По словам министра, на сегодняшний день в Амурской области проведена санитарная обработка 2 393 объектов, из них – 787 частных домов. В Приамурье уже просушено 664 частных дома, откачана вода из 256 домов.

К проведению мероприятий по ликвидации ЧС привлечено 712 человек, 139 единиц техники, 26 плавсредств, 3 воздушных судна, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин рассказал, что проезд по трассе Введеновка – Февральск – Экимчан восстановлен для транспортных средств общей массой не более 10 тонн. Движение закрыто лишь на трех участках автодорог Приамурья: один в Мазановском и два в Михайловском районе. Но ко всем населенным пунктам имеется альтернативный проезд.