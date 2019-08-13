В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 13 августа
13 августа в Амурской области без осадков. Только в северных районах местами дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный дует со скоростью 3-8, местами с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 25...30.
В Благовещенске небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25...27 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.
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